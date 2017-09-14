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    Yeni doğan servisinde fare skandalı: Kuvözlerin üzerinde...

    DHA
    14.09.2017 - 19:05 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 19:13

    ŞANLIURFA’da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde giren fareyi yakalamak için hemşire ve sağlık çalışanları seferber oldu.

    Olay, Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana geldi. Kentte yayın yapan ’Urfadabugun.com’ isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü.

    KAHKAHA SESLERİ

    Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı.

    Yeni doğan servisinde fare skandalı: Kuvözlerin üzerinde...

    Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı.

    Etiketler: şanlıurfa , fare , özel hastane
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