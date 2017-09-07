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    Yeni ders kitaplarında öne çıkanlar: Tarihte eski Türkçe dinde cihat

    Esra ÜLKAR-Önder ÖNDEŞ
    07.09.2017 - 00:35 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 09:12

    MEB, yeni müfredat programlarına göre hazırlanan ders kitaplarını Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) yüklemeye başladı. Açıklanan müfredatta olduğu gibi kitaplarda da bazı bölümler tartışma yarattı. Bazı ders kitaplarının içerikleriyle ilgili satır başları şöyle:

    KADININ HAYSİYETİ

    HZ. MUHAMMED’İN HAYATI: 11’inci sınıf ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ kitabında “Hicretin beşinci yılında içki ve kumar yasaklandığı gibi, örtünmek farz oldu” denildi. Örtünme konusuyla ilgili ayete yer verildi. Konunun devamında yer alan “Erkek ve kadının örtünme şekli yeniden düzenlendi. Böylece kadının şeref ve haysiyeti korunup itibarı arttı” ifadeleri dikkat çekti.

    FIKIH: Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde okutulan ‘Fıkıh’ dersi kitabında “Geniş manasıyla cihad, Allah (c.c) yolunda canla, malla, sözle, fiil ile mücadele etmeyi kapsamaktadır. Bu manasıyla cihad; hem ekonomik, hem kültürlerarası hem de silahla yapılan mücadeleyi içermektedir. Cihad dar manasıyla Allah (c.c) yolunda savaşmayı ifade etmektedir” denildi. Günümüzde kavramın yanlış kullanıldığı da belirtilerek, “Cihad adı altında şiddet içerikli eylemlerin en sakıncalı yönü İslama uymayan pek çok şeyin din adına yapılmasıdır. Terör gruplarının İslami söylemleri kullanması, Müslümanları kendi kavramlarını kullanmaktan uzaklaştırmamalı aksine kavramların doğrusu âlimler tarafından yazılıp anlatılarak halk aydınlatılmalı. Silah kullanma yetkisi sadece kamu otoritesine ve denetimine aittir” denildi.

    TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 2): Tüm liselerde seçmeli olan ‘Temel Dini Bilgiler (İslam 2)’ kitabında özetle, “İslam alimleri cihadın genel anlamına vurgu yaptıklarında Müslümanlar üzerine farz bir ibadet olduğunu belirtmişlerdir. Günümüzde cihad kavramı özellikle İslam karşıtları tarafından kötü örneklerle özdeşleştirilerek uzak durulması gereken bir şeymiş gibi gündeme getirilmekte ve Müslümanlar bu kavram üzerinden olumsuzluklarla anılmak istenmekte” ifadesi yer aldı

    TARİH: 9’uncu sınıf tarih kitabında üniteler önemli oranda korundu ancak eski Türkçe kelimelerin sayısı arttı. Örneğin ‘olgu ve olay’ yerine ‘vaka ve vakıa’; ‘uygarlık’ yerine ise ‘medeniyet’ kelimesi tercih edildi. Okuma parçaları arasına ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ de eklendi. 2016’da yaşamını yitiren dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, ‘Tarih ve Tarih Yazıcılığı’ ünitesinde yer aldı. Edward H. Carr ve Ahmet Cevat Paşa gibi önde gelen tarihçilerin görüşleri de yeni kitaba eklendi.

    Yeni ders kitaplarında öne çıkanlar: Tarihte eski Türkçe dinde cihat

    BUNU ANLATIN

    Türkçe kitabında yukarıdaki karikatür verilerek öğrencilerden hikâye ya da duygularını anlatan bir metin yazılması istendi. Karikatür günümüz gençliğinin teknoloji bağımlığına dikkat çekti.

    MÜFREDATTA İTAAT TARTIŞMASI

    11 ve 12. sınıflarda seçmeli ders olan ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ kitaplarında yer alan, “İslam, erkeğin üstlendiği mesuliyetlere karşılık kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır” ifadeleri tartışma yarattı. MEB’in açıklamasında “Toplumsal bütünleşme ve dayanışmada önemli bir yeri olan aile kurumuna ve bu kurumun asırlardır milletimizin özünü oluşturan yaklaşımlara anlatımlarda öncelik verilmiştir” denildi. (ANKARA)

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    Etiketler: gazetehaberleri , müfredat , ders
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