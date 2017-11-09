Yeni Delhi'de alarm verildi! Araç kısıtlaması getirildi

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Yeni Delhi'de 13-17 Kasım döneminde belirli günlerde sadece plakası tek sayıyla biten çift araçlar, diğer günlerde de sadece çift plakalı araçlar trafiğe çıkabilecek.

Yeni Delhi'de toplu taşımanın özendirilmesi amacıyla otopark ücretlerinin artırıldığı ve ek metro seferleri konulduğu kaydedildi.

Başkentte ayrıca bazı inşaatların yapımına ara verildi.

Daha önce de sis ve hava kirliliği nedeniyle Yeni Delhi ve diğer bazı kentlerde eğitime ara verilmişti. Ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan sis, çok sayıda kazaya da neden olmuştu.

Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü başkentte hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği standardın yaklaşık 30 kat üzerinde olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 19 milyon kişinin yaşadığı Yeni Delhi’de özellikle kış aylarında hava kirliliği artıyor.



Yoğun nüfus, araç sayısındaki artış, çöp ve anızların yakılması başkentteki hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.