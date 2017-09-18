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Yeni Compass satışa sunuldu

Hürriyet Haber
18.09.2017 - 00:15 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 00:15

YENi Jeep Compass, ülkemizde biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

Lansmana özel 189 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Compass’ın daha yollara çıkmadan büyük ilgi gördüğünü ve talep aldığını dile getiren Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, ilk etapta, satışa sunmak üzere 150 adet Jeep Compass getirdiklerini belirtti. Motor seçeneklerine baktığımızda, dizel motor olarak 2 seçenek mevcut. 1.6 litre 120 HP ve 2 litre 170 HP 4 çeker dizel versiyonla da kullanılan Multijet 2 motoru bulunuyor. Benzinli motor olarak Multiair 1.4 turbo beslemeli 170 HP motor ve bu motor 4X4 sürüş sistemi ile birlikte sunuluyor.

Etiketler: jeep , compass , Lansman , gazetehaberleri
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