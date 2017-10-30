Yeni çıkan görüntüde ‘takım elbiseli bir şahıs’

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Raporda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı Akıncı Hava Üssü’ne götürmek için gelen 10987 kuyruk numaralı helikopterin 4 No’lu kapı önüne iniş yaptığı ve çalışır vaziyette beklediği anlara ilişkin görüntüye yer verildi. Saat 23.04’te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın helikoptere götürüldüğü sırada yanlarında bulunan ‘koyu renk takım elbiseli’ kişi de yer aldı. Raporda, “23.04.30’da silahlı ve teçhizatlı, kamuflaj üniformalı askerlerin arasında Tümgeneral Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahsın, Gnkur.Bşk. Orgeneral Hulusi Akar olduğu değerlendirilen montlu bir askeri personele refakat ederek, çalışır vaziyetteki 10987 kuyruk numaralı Türk Kara Kuvvetleri helikopterine bindirdikleri, Tümgeneral Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahıs ile grubun içerisinde bulunan koyu renk takım elbiseli bir şahsın da helikoptere bindiği, helikopterin saat 23:05:27’de havalandığı...” ifadeleri kullanıldı.

KORUMA ASTSUBAYI MI

Görüntülerde Akar ve Dişli’nin görüntülerinin üzerinde isimleri yazılırken, kimliği tespit edilmeyen kişi için ‘koyu renk takım elbiseli şahıs’ ifadesi kullanıldı. Karargâh davasının iddianamesinde yer verilen görüntülerde ise Akar’ın helikoptere binme anına ilişkin ‘koyu renk takım elbiseli’ kişiye ilişkin herhangi bir ifade kullanılmaması dikkat çekti. Ancak dosyada Akar karargâh merdivenlerinden indirilirken Dişli, eski yarbay Onur Özdemir, eski üsteğmen Mehmet Aytaç ve başçavuş Abdullah Erdoğan’ın görüntüsü yer alıyor. İddianamede yer verilen bu görüntülerde Abdullah Erdoğan’ın ‘koyu renk takım elbiseli’ sivil kıyafetli olduğu görülüyor.

HELİKOPTERDEN SİLAH

Görüntü Analiz Raporu’na, karargâh bahçesine inen bir helikopter de girdi. Raporda eski üsteğmen Abdullah Şevki Güngör’ün askerlerle birlikte helikopterden silah ve mühimmat indirdiği, aynı helikopterin saat 05.27.39’da kalkış yaptığı bilgisi yer aldı.