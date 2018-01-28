Yeni bölüm fragmanı dikkat çekti: Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var?

Tanıtımları ile dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz dizisi ilk bölümüyle sosyal medyaya konu oldu. Kaçıranlar için tekrarları yayınlanmaya devam eden Sen Anlat Karadeniz hem oyuncuları hem de sahneleriyle merak uyandırdı. İşte hem yeni gelişmelerden haberdar olmak isteyenle için Sen Anlat Karadeniz dizisinin en güncel durumu!
Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatan Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı kısa sürede paylaşıldı. İşte o görüntüler!
SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI
Ulaş Tuna Astepe Tahir Kaleli
Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz’i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.
İrem Helvacıoğlu Nefes Zorlu
Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat’a satılmış. On yedisinde Yiğit’i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadı
Mehmet Ali Nuroğlu Vedat Sayar
Sayar Beton’un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes’in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa “niye yolumda duruyorsun” diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes’i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.
Sinan Tuzcu Mustafa Kaleli
Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum’u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever
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