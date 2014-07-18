Yeni bir hayata var mısın?

Ankara’nın en kararlı gelişen aksında

Başkent’in en düzenli gelişen aksı Eskişehir Yolu’nda benzersiz bir yatırım fırsatı sizi bekliyor. Yaşam, iş, alışveriş ve otel unsurlarının bir arada sunulduğu karma yaşam kültürünü, Türkerler güvencesi ile siz de Mahall Ankara’da yaşayın.

Metropoliten yaşam unsurlarının büyük karması

Ofis-konut-alışveriş-otel unsurları ile 24 saat boyunca yaşayacak Ankara’nın en sinerjik karması Mahall Ankara’da herkes için bir seçenek var.

İş yaşantısının yükselen temposu

Kamu kurum ve kuruluşları, bankaları, ticaret odaları, şirket merkezleri, AVM’leri, üniversiteleri, hastaneleri ile Başkent’in en dinamik bölgesinde Mahall Ankara ile “İş Dünyası”nın nabzı daha da hızlanıyor.

Hayata değer katan detaylar

Mahall Ankara’da çizgi dışı bütün detaylar, farklı gereksinim ve beğenilere seslenen seçenekleri ile size bir yaşam alanından beklediğiniz tüm konfor ve estetiği vaat ediyor.

En özel buluşmalar için benzersiz seçenekler

Değerli konuklarınızı ağırlayabileceğiniz, toplantı ve davetlerinizde bir otelin sunacağı tüm hizmetler Mahall Ankara’da hemen yanı başınızda.

Lezzet anlayışına getirilen yeni tanımlar

Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mağazalardan, farklı konseptlerdeki cafe ve restoranlara kadar birçok değerli markanın karması Mahall Meydan’da, Ankara’nın hizmetinde.

Üstün nitelikli projelerin altındaki imza: Türkerler

Mahall Ankara’nın arkasında, ulusal ve uluslararası projeleri hayata geçirmiş bir marka var: Türkerler.

Değeri günden güne yükselecek bir yatırım fırsatı

Ankara’nın seçkin yaşam alanında yerinizi alırken, sizleri kıymeti giderek artacak bir yatırım yapmanın huzurunu Türkerler güvencesiyle yaşamaya çağırıyoruz.



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Satış bedelleri, TOKİ tarafından onaylanan TOKİ Teminat Hesaplarına yatırılacaktır. TOKİ Teminat Hesap numaraları, 0312 565 20 65 no'lu TOKİ irtibat telefonundan teyit edilebilecektir. Yatırımcı brüt kullanım alanları sabit kalmak kaydıyla teknik açıdan gerekli gördüğü her türlü plan değişikliğini yapma hakkını saklı tutar.

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