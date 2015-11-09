Onur Baştürk kısa saçlı kadınları yazdı

Aslında Şebnem kısa kestirmemiş, tamamen kazıtıp üç numara yapmış.

Böyle bir şeyi neden yaptığını da uzun uzun anlatmış Instagram hesabında.

“Yeni bir ben, yeni bir dönem” deyip eklemiş Şebnem:

“Hâlâ dalga dalga gelmekte olan bu ‘yeni ben’i onurlandırmak ve onu en güzel şekilde ağırlamak istedim. Böyle baktığımda saçlarını kazıtmak özellikle bir kadın için çok büyük bir hamle...”

Bugünlerde saçlarının gerçek rengini tekrar hatırladığını söylüyor Şebnem.

Önden beyazların çıkıyor olmasına da seviniyormuş.

Bir an düşündüm.

Etrafımdaki kadınlar dazlak olsa nasıl görünürlerdi diye.

Doğrusu şaşırtıcı bir deneyim olurdu.

Çünkü saç, özellikle de uzun saç çoğu kadının vazgeçilmezi. Hatta neredeyse kimliği gibi...

Peki Şebnem gibi her spiritüel yolculuğa çıkan, kendini yeniden keşfeden, yani moda deyişle başka bir ‘farkındalığa’yelken açan saçlarını illa kökünden kazıtmalı mı?

Elbette hayır.

Şebnem de bunun kendisi için bir sembol olduğunu söylüyor.

Ama görünen o ki bu sembol olayını biraz abartıyor.

Çok fazla önemsiyor.

En azından arka arkaya saçlarına dair açıklama yapmasından bunu anlıyorum.

Belki de değişiminin altını fazlaca çizmek istiyor.

Çocuksu bir heyecanla.

Ama fazla çizince işte, geriye kalan değişimi/uzun uzun bahsettiği “yeni ben” filan değil, üç numara saçları oluyor.





NOT: Sinemadaki en güzel dazlak kadın Charlize Theron. Mad Max: Fury Road’daki saçsız versiyonunu tek geçerim.



