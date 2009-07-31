Aragones Dede ile ligimizin Ã¼zerine Ã§Ã¶ken kara bulutlar kalktÄ±, goller yaÄŸmaya baÅŸladÄ±.

Tabi bir gÃ¼n Ã¶nceki Sivasspor ÅŸokundan sonra aynÄ± gecede gelen toplam 9 gol biraz olsun can sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±zÄ± geÃ§irdi.

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Sivasspor ligdeki baÅŸarÄ±sÄ±ndan sonra daha ligin ÅŸampiyonluÄŸunu almadan gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Åžampiyonlar Ligi ÅŸampiyonluÄŸuna dikmiÅŸti ama Ã§ok Ã§abuk uyandÄ±rdÄ±lar BÃ¼lent Hoca'yÄ±ÂAnderlecht'li futbolcular bu rÃ¼yadan.

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

DoÄŸru dÃ¼rÃ¼st rakip kaleye gidemeden baÅŸladÄ± ve bitti maÃ§.

Tabi Avrupa maÃ§larÄ±nda duygusallÄ±k yok; '' bari biz alamÄ±yoruz ÅŸampiyonluÄŸu Sivasspor alsÄ±n'' da yok. AcÄ±masÄ±zca oynanan bir futbol var. Kimse kimsenin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yaÅŸÄ±na bakmÄ±yor.

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AynÄ± Sivasspor'un baÅŸÄ±na gelenler bu akÅŸam Macar takÄ±mÄ± Honved'in baÅŸÄ±na geldi. Kesinlikle FenerbahÃ§e'nin dengi olmayan bu takÄ±mcaÄŸÄ±z ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± ve gol yedikÃ§e yedi.

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MaÃ§Ä±n bir iyi bir de kÃ¶tÃ¼ tarafÄ± vardÄ±:

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Ã–nce kÃ¶tÃ¼den baÅŸlayalÄ±m; TakÄ±mÄ±n ilk golÃ¼nÃ¼ atarken sakatlanmÄ±ÅŸ olan ve bu yazÄ± yazÄ±lÄ±rken halen durumu netleÅŸmemiÅŸ olan Carlos tabi ki; takÄ±mÄ±n nazar boncuÄŸu gibi olan bu futbolcunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±ÄŸÄ±n bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesi dileÄŸiyle..

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Ä°yi olan mÄ±?

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Sizce???

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GÃ¼iza Ã¼Ã§ golle gecenin sayÄ±sal anlamdaki yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ± ve attÄ±ÄŸÄ± gollere bakÄ±nca geÃ§en yÄ±ldan Ã§ok Ã¶zlediÄŸimiz ve saÃ§Ä±mÄ±zÄ± baÅŸÄ±mÄ±zÄ± yolduran cinsten pozisyonlarda, boÅŸ kaleye atamadÄ±ÄŸÄ± golleri ''bir daha olmaz'' der gibi unutturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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Genel olarak; Ã§ok da uzatmadan ÅŸunu sÃ¶ylemek lazÄ±m. Bu akÅŸam FenerbahÃ§e ve Galatasaray taraftarlarÄ± olan â€“ olmayan herkes iÃ§in gÃ¼zel bir akÅŸam oldu.

Umuyoruz ki; lig maÃ§larÄ±nÄ± da izlerken aynÄ± zevki bizlere tattÄ±rÄ±rlar.

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Genele bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ki gÃ¼zel bir futbol sezonu bizleri bekliyor.