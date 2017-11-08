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    Yeni başkandan çok konuşulacak ziyaret çıkışı

    Deniz GÜREL/ANKARA
    08.11.2017 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ilk kez Hürriyet’e konuştu. İlk sözü uzayıp giden nezaket ziyaretleriyle ilgili oldu: “Gelmek isteyen herkesi geldi sayıyorum. İş çok, kaybedecek zamanımız yok.”

    Sözleri şöyle devam etti: 

    “Sevenlerimiz çok, sağ olsunlar. Hepsi gönlümüzde, onların da gönüllerinde olduğumuzu biliyoruz. Hemen gelip ‘Hayırlı olsun’ demek istiyorlar. Şöyle bir durum var. Sıkı bir şekilde işlerimize sarılmamız lazım.

    Yeni başkandan çok konuşulacak ziyaret çıkışı"AĞABEYİMLE BİLE TELEFONLA KONUŞTUK"

    Kimseye gelemedi diye alınganlığımız olmaz, geldiler sayarız. Buradaki işlerin yoğunluğundan ağabeyimle bile telefonla konuşabildik. ‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul ettiğimizi herkes bilsin. Ziyaretlerle değil, çalışmayla geçen bir süreç olacak. Anlayışları için kendilerine şimdiden teşekkür etmek istiyorum.”

    "BİR HAFTADA RÖNTGENİ ÇEKERİZ"

    “Belediyenin durumuyla ilgili tüm birimlerden brifingleri almaya başladık. 1 hafta içerisinde tamamlamak istiyoruz, böylece belediyenin de röntgenini çekmiş olacağız. Sonrasında yol haritasını çizeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Ortak akılla Ankara’yı en güzel şekilde yöneteceğiz.”

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    Etiketler: Mustafa Tuna , Ankara Büyükşehir Belediyesi , ziyaret
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