Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yeni başkan tüm bürokratların istifasını istedi

    Yeni başkan tüm bürokratların istifasını istedi

    Murat YILMAZ/ANKARA
    07.11.2017 - 23:06 | Son Güncelleme:

    Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna belediyedeki tüm bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istedi.

    Melih Gökçek’in istifasının ardından yapılan seçimle Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna çalışmalarına hızlı başladı.

    Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan tüm genel müdür ve bürokratların istifalarını istedi. EGO ve ASKİ genel müdürlükleriyle genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları gibi tüm üst kademenin istifalarının Genel Sekreter Asım Balcı aracılığıyla istediği öğrenildi. Belediyede ayrıca Genel Sekreter Asım Balcı’nın da istifası alındı.

    Yeni başkan tüm bürokratların istifasını istedi

    İki dönemdir Sincan Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Tuna bugün Sincan Belediyesi’ndeki çalışanlarla vedalaştı. Tuna belediyeden daha önce Melih Gökçek’in kullandığı 06 ABB 01 plakalı Mercedes makam aracılığıyla ayrıldı.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri