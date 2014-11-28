Yeni Başbakan Cem Kurtoğlu

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıracak olan Orhan Kılıç’ın projeden ayrılması üzerine rolü Cem Kurtoğlu devraldı.



Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan





Orhan Kılıç

Çekimlere çok az zaman kalması nedeniyle hemen çalışmalara başlayan, internetteki videolarını izleyerek Erdoğan’ın vücut dilini çözmeye çalışan Kurtoğlu, hedefine ulaştı. Usta oyuncu, çekimlerin ilk gününde hem görüntü hem de tavır açısından Erdoğan’a benzerliğiyle ekip arkadaşlarını şaşırttı. Bu arada Orhan Kılıç cephesinden de bir açıklama geldi. Kılıç, “Diğer Yarım” dizisinin önümüzdeki haftalarda sona ereceğini, bu nedenle yeni bir dizi için anlaşma imzaladığını söyledi ve ekledi: “Maalesef yeni dizi ile sinema filmi çakıştığı için projeden ayrılmak zorunda kaldım. Aldığım parayı iade ederek izinlerini istedim. Zaten çekimler başlamadığı için kimseyi zor durumda bırakmadığımı düşünüyorum.”



Cem Kurtoğlu’nun yanı sıra Hakan Ural, Günay Musayeva, Tolga Karel, Hazım Körmükçü’ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Celal Çimen’in üstlendiği film 13 Şubat’ta vizyona girecek.

Recep Tayyip Erdoğan’a benzemek için onun tarzında saç sakal tıraşı yaptıran Cem Kurtoğlu, mavi gözlerini de lensle kahverengiye çevirdi.



Rolün yeni sahibi Cem Kurtoğlu