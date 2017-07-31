Yeni Aydın’a Demet Akalın, Ayla çelik, Metin Arolat'tan tam destek

Müzik dünyasının fenomen sanatçısı; Aydın "Kaymaklı Pasta" adını verdiği yeni albümünü piyasaya çıkardı.

Albüm imajı için ise ünlü Marka Danışmanı Selim Akar’a yeni imajı ile poz veren Aydın’ın yeni imajı çok beğenildi. Aydın sosyal medya hesaplarından albümde emeği geçen Demet Akalın, Ayla Çelik, Metin Arolat ve ekibine teşekkür etti.

Sanatçı dostlarının da desteğini arkasına alan Aydın’ın övgü dolu mesajlarına kayıtsız kalmayan Demet Akalın kendi twitter hesabından yeni albümü işaret ederek “Kuzum iyi olacak, güzel olacak inşallah" mesajı ile destek verdi.

3 şarkıdan oluşan albümün müzik direktörlüğünü Ayla Çelik üstlendi. Sözleri Ayla Çelik ve Metin Arolat ortak imzası taşıyan ‘Çıka Çıka’ isimli şarkının, düzenlemesi Burak Buluç tarafından yapıldı. ‘Çıka Çıka’ isimli şarkının klip yönetmenliğini Mustafa Özen yaptı.

Albümünde söz ve müziği Hülya Polat’a ait ‘Kaymaklı Pasta’ isimli Karadeniz türküsünde, Hülya Polat ile featuring yapması ve eski bir türkü olan ‘Tombalacı Halimem’ isimli türküyü okuması, albümün en ilgi çekici detayları arasında yer aldı

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