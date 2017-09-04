Yeni antibiyotikler 2023’te piyasaya sürülecek

FARKLI alanlarda kullanılmak amacıyla başlatılan çalışmalar arasında yeni doğan ölümlerinin önüne geçilmesini sağlayacak antibiyotiğin geliştirilmesi de var. Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, “Daha etkili antibiyotiklere ihtiyaç duyulmasına rağmen uzun süredir piyasaya yeni antibiyotikler sürülmedi” dedi. Gröhe, Hamburg’da Başbakan Angela Merkel’in başkanlığında temmuz ayında yapılan G20 Zirvesi’nde alınan karar gereği yeni antibiyotik üretimi için çalışmalara başlandığını da hatırlattı.

ÇALIŞMA 7 YIL SÜRECEK

Almanya’yla birlikte Hollanda, İsviçre ve İngiltere de çalışmalara destek veriyor. Basın toplantısında Hollanda, İngiltere ve İsviçre’nin Berlin Büyükelçileri de birer konuşma yaptı. Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Georg Schütte ise dünya genelinde yılda 240 bin yeni doğan bebeğin enfeksiyon yüzünden öldüğünü ve piyasada var olan antibiyotiklerin bu ölümleri engellemeye yetmediğine dikkati çekti. Schütte, “Başlatılan araştırmalar sonucu üretilecek antibiyotikler yeni doğan bebek ölümlerinin de önüne geçecektir” dedi.

Yaklaşık yüz bilim adamının yedi yıl boyunca üzerinde çalışacağı antibiyotik geliştirme programının maliyetinin 96 milyon 100 bin euroyu bulması bekleniyor.