 Yeni anne babaların bilmesi gereken 6 şey

Hormonlara güvenin
Hamilelik sırasında ve sonrasında kadın vücudu inanılmaz çeşitlilikte hormon salgılar. Bu sayede kadın olabileceği en güçlü psikolojiye ve vücut direncine sahiptir. Bebeği için her şeyi göğüsler ve sadece onun iyiliğini ve yaşamını düşünür. Bu nedenle hamilelikteki gücünüzün farkında olun ve kendinize güvenin.
İlk 4 yılın zor geçeceğini bilin
İlk 4 yıl içerisinde hayatınızdaki değişikliğin çok farkına varamayabilirsiniz. Durmadan isteklerine yetişmeye çalıştığınız yeni bir varlık var artık hayatınızda. Bu sizde zaman zaman karşılıklı olarak taşmalara neden olabilir. Ancak sakinliğinizi korumalısınız. Uyku düzeninizden yemeğe birçok şey değişecek ve siz de bambaşka insanlar olacaksınız. Ancak artık iletişimizin artmaya başladığında gerçek bir aile olacaksınız.
Kendi sezgilerinize güvenin
Bebeğinizi kucağınıza aldığınız andan itibaren etrafınızdaki herkes onu nasıl uyutmanız gerektiğinden nasıl beslemenize gerektiğine birçok konuda önerilerde bulunacak. Üstelik herkes farklı bir şey söylediğinden bir süre sonra da kafanız karışacak. Buna izin vermeyin. Bırakın, sezgileriniz size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Çocuk bakımında kati kurallar yoktur.
Birbirinizi ihmal etmeyin
Doğumdan sonra anne bütün enerjisini bebeğine verdiğinden hem kendine hem de eşine bakmakta zorlanabilir. Bu bir yandan kendini kötü hissetmesine diğer yandan da yorulmasına neden olur. Erkek ise ilgilenilmediğini düşünebilir. Bunun önüne geçmek için ayda birkaç gün bakıcı tutarak sinema, konser gibi etkinliklere birlikte gidip vakit geçirebilirsiniz. Bu sizi rahatlatacak ve iletişiminizi tazeleyecektir.
Şekerleme yapmayı öğrenin
Bebeğiniz varken bir süre yapmak istediğiniz birçok şeyi erteleyeceksiniz. Normal hayata devam etmeye çalışmak sizi sadece yorar. Bu nedenle bebeğinizin uyuduğu zamanlarda siz de şekerleme yapmalı ve enerji depolamalısınız. Fazla işler ve görevlerle kendinizi de yormayın, psikolojinizi de yıpratmayın.
Fazla evhamlı olmayın
Bebeğiniz için dünya çok yeni bir yer. İçindeki canlılar da… Bu nedenle arada bir hasta olabilir. Ancak en ufak bir hapşurmada bile hastanelere koşmanın, aşırı evhamlanmanın bir gereği yoktur. Bunu kendinize de bebeğinize de yapmayın.
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