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    Yeni Alev Topları için burs!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 10:30Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:30

    Alev Topları Programı’na bu yılki başvurular ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başlayacak ve 24 Ağustos 2017’ye kadar devam edecek.

    Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 yılında, daha nitelikli eğitim almak üzere yurt dışına gidecek gençlere yazdığı telgrafta yer alan “Sizleri birer kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz” anekdotundan ilham alınarak isimlendirilen “Alev Topları Programı” 6. yılına giriyor. Programa bu yıl da yeni kıvılcımlar dahil olacak. Programa başvuru için temel koşul ise 2017 ÖSYS kontenjanları kapsamında, İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmak ve kayıt yaptıracak olmak. Bu yılki başvurular, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başlayacak, 24 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar devam edecek.

    Öğrenciler, programla ilgili tüm bilgiye ve başvuru detaylarına www.celikelegitimvakfi.orginternet sitesinden erişebilirler. Kıvılcım adayları, programa dahil olma kriterlerini taşımaları ve gerekli belgeleri başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri durumunda değerlendirmeye alınıyor. İlk değerlendirmede uygun bulunan adaylar, önce grup mülakatına, uygun görülmeleri halinde ise 2. aşama olan bireysel mülakata davet ediliyorlar.

    Alev Topları Programı’nda kıvılcımlara 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 12 ay boyunca aylık 500 TL burs desteği verilecek. Diğer programlardan farklı olarak, Alev Topları Programı, burs desteğinin yanı sıra, 4 yıl olarak planlanmış kişisel ve sosyal gelişim odaklı eğitimler, konser, tiyatro vb. etkinliklere katılım, müze, sergi ziyaretleri, kitap hediyeleri, Müze Kart Plus ve İKSV Sarı Lale Kart abonelikleri gibi kültürel gelişim destekleri ile üniversite öğrencilerini birçok yönden geliştirmeyi hedefliyor.

    Öğrenciler, program detayları, başvuru ve kabul süreçleriyle ilgili tüm bilgiye www.celikelegitimvakfi.org adresinden ulaşabilirler.

    Etiketler: Burs , Üniversite , Alev Topları Programı
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