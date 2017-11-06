Yeni AKM yeni Taksim: 2019’da hizmete girecek

DİRENİŞ İDEOLOJİKTİ

“2007 yılından itibaren çeşitli vesilelerle farklı kurumlar tarafından yapılan incelemeler, bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir. Bilimsel verilere rağmen, bu binanın yıkılıp yeniden inşasına karşı direnişin kültür sanat hassasiyetinden değil, ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Protestolar, davalar, kampanyalar ve onca kavga -gürültünün ardından nihayet bilimin, aklın yoluna gelinmiştir. Türkiye 10 yıl önce yapması gereken bir işe ancak bugün başlayabiliyor. Bundan dolayı çok üzgünüm. Çünkü çoktan biz AKM’yi bitirmiş ve milletimizin hizmetine sunmuş olacaktık.

Ülkemizde taş üzerine taş koydurmamayı maharet sanan, bunun için sistemin açıklarını kullanan hatta dışarıdan da ciddi destek alan, adeta kurumsallaşmış bir lobi bulunuyor. AKM’nin yeniden inşaatına karşı çıkan zihniyetle, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesini engellemeye çalışan anlayış aynıdır. İstanbul’da inşa ettiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük projelerimizi engellemek için çalışan güçlerle, Suriye ve Irak’taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan eller de aynıdır.

EN ÇOK ONLAR YARARLANIR

Yeniden ama daha büyük, daha işlevsel, daha modern bir şekilde inşa edilecek Atatürk Kültür Merkezi’nden en çok yıllardır bu projeyi sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum. Fakat onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmaktan alıkoyamazdı, alıkoyamadı.

AKM’yi inşallah 2019’un ilk çeyreğinde bitireceğiz. Nasıl ki Harbiye Kongre Merkezi’ni 17 ayda yerin dibine girerek bitirdiysek, inşallah bunu da kısa zamanda bitireceğiz.

Taksim Meydanı’nda inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu’ndan geliş ve araçlar oradan yerin altından, Mete Caddesi’nden Taşkışla’ya doğru devam edecek.

EKRANDAN DIŞARIYA YAYIN

2500 kişi içeride programları izleyecek ama dışarıda dev ekrandan halkımız oradaki çimlerden ya da banklar üzerinden veya ayakta orayı izleme fırsatı bulacak. Dünyada gelişmiş ülkeler meydanlarıyla anılır. Hepsinin kendilerine has dev meydanları vardır. Bizim maalesef bu tür meydanlarımız hep yok edildi, yok oldu. İnşallah Taksim yeniden o özelliğine kavuşacak.

SANATTA BAŞARISIZLIK

Ülkemizde bir kesim eskiden beri belirli alanları kendi tekelinde görmektedir. Ağızlarını her açtıklarında muasırlıktan, batılılıktan, Avrupalılıktan, modernlikten, çağdaşlıktan söz edenlere soralım. Dünya çapında hangi eserleri ortaya koyabilmişler? Örneğin dünya çapında bir opera sanatçısı, bir pop sanatçısı, bir aktör, bir gitarist yetiştirebilmişler mi? Nasıl dünya çapında kabul gören bir otomobil, bir uçak, bir bilgisayar, bir telefon, bir işletim fırsatı ortaya çıkartamamışsak, kültür ve sanat alanında da aynı başarısızlığı ne yazık ki yaşadık. Çünkü bu bir ortam meselesidir, bu bir iklim meselesidir, bu bir zihniyet meselesidir. İklim çorak olunca bir taraf kavrulurken, diğer taraf yeşermiyor.

KAFE YERİNE KIRAATHANE

Atatürk Kültür Merkezi sadece 2 bin 500 kişilik salonunda yapılan veya yapılacak olan toplantılarla anılmayacak. Tüm içerideki etkinliklere imkân hazırlayacak, gerek tiyatro noktasında, gerek kitap teşhir alanlarıyla… Ben tabii kafe demeyeceğim, oralardaki dinlenme noktasında adeta kıraathaneleriyle inşallah çok daha farklı zenginliğe sahip olacak.”

MUASIR MEDENİYET HEDEFİ

ASLINDA hedef doğru idi ama yöntemler yanlış olunca neticeye ulaşılamadı. Bugün biz de Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ortaya konulmuş olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz. Sadece bu hedefe ulaşmak için daha farklı yöntemler uyguluyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’yi 3 kat büyütmüş olmamız, Cumhuriyet tarihinin en büyük, en iddialı, en başarılı çağdaşlaşma ve modernleşme hamlesidir. Atatürk Kültür Merkezi’nin yerine inşa edeceğimiz yeni eser de işte bu anlayışın bir yansıması olacak. Projenin ilk AKM’nin tasarımcısı olan merhum Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması hem hedefin aynı olduğunun hem de tarihe sırt dönülmeden, tam tersine tarihten güç alınarak geleceğe doğru yüründüğünün ifadesidir.

SALON 2500 KİŞİ ALACAK

Yeni AKM binası, eski AKM’nin tasarımcısı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak. Eski AKM’nin 1300 kişilik salonu yeni binada 2500 kişi olarak inşa edilecek. Büyük salonda özel bir akustik tekniği kullanılacak. Yeni AKM’de konser salonları, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler tasarım dükkanları ve kafeler, restoranlar bulunacak. Ek binada ise 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark yer alacak. Binanın alt tarafından geçişi ve Taksim Meydanı’ndan girişi arasında bir kültür sokağı oluşacak. AKM tek bir binadan, geniş kapsamlı, büyük bir komplekse dönüşecek. Bu yeni planda, Atatürk Kitaplığı ve Teknik Üniversite’nin yer aldığı kongre vadisi yönünde ikinci bir meydan oluşacak. Yeni oluşan bu kademeli binaların üzerinde ise bir park yer alacak.

ÜSTÜ RESTORAN

Binanın eski Boğaz panoramasına tamamıyla açık en üst noktasında ise bir restoran yer alacak. İkinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzanan bir manzaraya sahip bu mekanı izleyiciler için bir buluşma ve bekleme noktası olacak. Eski alanı 30.600 metrekare olan binanın yeni hali 67.625 metrekare. Toplam inşaat alanı ise 98.225 metrekare olarak planlandı.