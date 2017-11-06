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    Yeni AKM projesi bugün belli olacak... AKM’nin adı değişecek mi?

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Opera binasına dönüştürülecek olan AKM projesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tarihi 1946 yılına dayanan AKM, 2008 yılında kapatılmıştı. Peki yeni hali merak edilen AKM’nin açılımı nedir? AKM’nin adı değişecek mi?

    Dokuz yıldır kapıları kapalı tutulan AKM’nin kaderi belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2019’unun sonuna kadar oraya bir opera binasını İstanbulumuza kazandıracağız.” dediği AKM’nin tanıtım toplantısı bugün yapılıyor.

    ADI DEĞİŞMEYECEK

    AKM’nin yerine yapılacak opera binasının ismi değişmeyecek. Haliç Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına, milletvekilleri, belediye aşkanlarının yanı sıra, aralarında sanatçılar Orhan Gencabay, Ajda Pekkan ile modacı Cemil İpekçi'nin de yer aldığı kişiler katılıyor. Toplantıda "Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi"nin tanıtıldığı bir video yayınlandı.

    AKM TARİHÇESİ

    Cumhuriyet tarihinin sembol yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bundan 48 yıl önce inşa edilmişti. Geçmişte birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında hizmete girdiğinde, dünyanın en büyük dördüncü sanat merkeziydi. AKM, 2008 yılından bu yana kullanılmıyor. Atatürk Kültür Merkezi adı yine 6 Kasım 1971 tarihinde verilmişti. Merkezin daha önceki adı İstanbul Kültür Sarayı'ydı.

     

     

    Etiketler: Yeni AKM , Yeni AKM projesi , akm ismi
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