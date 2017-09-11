Yeni Akit Yayın Yönetmeni'ni öldüren damadı yakalandı

Cemil Karanfil'in Cumhuriyet Meydanı'nda çimlerin üzerinde yatarken şüpheli hareketleri üzerine güven timleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Karanfil, durumundan şüphelenen güven timleri yanına geldiğinde panikleyince yakayı ele verdi.

Karanfil'in üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, kayınpederi Kadir Demirel'i geçtiğimiz 29 Mayıs'ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil Karanfil'in tanınmamak için sakalını daha uzattığı ifade edildi.

Cemil Karanfil'in İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

Niğde’de doğan 56 yaşındaki Kadir Demirel, ilkokulu Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde, İmam-Hatip Lisesi’ni Niğdede, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu. Fakültedeyken Milli Gazetede çalışmaya başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazetede çalıştıktan sonra Sabaha geçti ve oradan askere gitti. Askerlik dönüşü Zaman Gazetesinde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zamanda Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Zamandan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesinde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımında Yeni Şafaktan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akitte Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 14 Mart 2016da ise Yeni Akitte Genel Yayın Yönetmeni oldu.