Yeni Akit Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı aylar sonra İzmir'de yakalandı

Dün Cumhuriyet Meydanı’nda öğle saatlerinde çimlerin üzerinde yatan bir şahıstan şüphelenen güven timi ekipleri şüpheli şahsa kimlik sordu. Şüpheli hareketleriyle de dikkat çeken şahıs önce ekiplere kendisine ait olmayan bir kimlik gösterdi ancak bu arada da kaçmaya başlayan şahıs güven timi ekiplerince hemen yakalandı.

Yapılan aramada üzerinde yüklü miktarda para çıkan şüphelinin bunun üzerine sorulara verdiği yanıtlardan Yeni Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i öldüren damadı Cemil Karanfil olduğu ortaya çıktı.

Karanfil'in İzmir üzerinden anlaştığı insan kaçakçıları kanalıyla kaçak göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Karanfil'in cebinde bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi de Yunanistan'a kaçmakta kullanmak üzere yanında taşıdığı iddia edildi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI, İLK SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

İzmir Asayiş Müdürlüğü’ne götürülen Karanfil’in ağlayarak tepki verdiği öğrenildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde İstanbul’dan gelecek ekibe teslim edilmeyi bekleyen Demirel’in ilk söylediği sözün 'pişmanım' olduğu da öğrenildi.

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan kayınpederi Kadir Demirel'i 29 Mayıs'ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil Karanfil'in tanınmamak için sakalını daha uzattığı ifade edildi. Cemil Karanfil'in İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.