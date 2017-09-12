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    Yeni Akit Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı aylar sonra İzmir'de yakalandı

    Banu ŞEN/İZMİR
    12.09.2017 - 08:10 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 08:10

    Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil aylar sonra dün İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Önce kaçmaya çalıştığı sonra ağladığı öğrenilen Demirel’in ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği belirtildi.

    Yeni Akit Yayın Yönetmeni Kadir Demireli öldüren damadı aylar sonra İzmirde yakalandıDün Cumhuriyet Meydanı’nda öğle saatlerinde çimlerin üzerinde yatan bir şahıstan şüphelenen güven timi ekipleri şüpheli şahsa kimlik sordu. Şüpheli hareketleriyle de dikkat çeken şahıs önce ekiplere kendisine ait olmayan bir kimlik gösterdi ancak bu arada da kaçmaya başlayan şahıs güven timi ekiplerince hemen yakalandı.

    Yapılan aramada üzerinde yüklü miktarda para çıkan şüphelinin bunun üzerine sorulara verdiği yanıtlardan Yeni Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i öldüren damadı Cemil Karanfil olduğu ortaya çıktı.

    Karanfil'in İzmir üzerinden anlaştığı insan kaçakçıları kanalıyla kaçak göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Karanfil'in cebinde bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi de Yunanistan'a kaçmakta kullanmak üzere yanında taşıdığı iddia edildi.

    HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI, İLK SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

    İzmir Asayiş Müdürlüğü’ne götürülen Karanfil’in ağlayarak tepki verdiği öğrenildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde İstanbul’dan gelecek ekibe teslim edilmeyi bekleyen Demirel’in ilk söylediği sözün 'pişmanım' olduğu da öğrenildi. 

    Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan kayınpederi Kadir Demirel'i 29 Mayıs'ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil Karanfil'in tanınmamak için sakalını daha uzattığı ifade edildi. Cemil Karanfil'in İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

    Öldürülen Yeni Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Kadir Demirelin kızı konuştuÖldürülen Yeni Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in kızı konuştu

     

     

    Etiketler: Kadir Demirel , Yeni Akit Gazetesi , Cemil Karanfil , Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel , cinayet
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