Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>Yeni akademik yıla konserli açılış

    Yeni akademik yıla konserli açılış

    Hürriyet Eğitim
    19.09.2017 - 12:38 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 12:38

    İstanbul’da bir vakıf üniversitesi, 2017-2018 akademik yılına konserle başlangıç yaptı. İlk dersi İTÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in verdiği açılışta, keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble ise konuklara konser verdi. Üniversitenin ilk yüksek lisans mezunlarının diploma aldığı tören, yeni öğrencilere verilen oryantasyonla sona erdi.

    MEF Üniversitesi yeni akademik yılı Keman Virtüözü Cihat Aşkın’ın verdiği konserle karşıladı. Açılış konuşmasını Öğrenci Konsey Başkanı Kaan Şentürk yaptı. Üniversitenin ilk öğrencisi, ilk öğrenci konsey başkanı olduğunu söyleyen Şentürk, MEF Ailesi’nin yeni fertlerine seslenmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Ardından Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, geleceğin liderlerinde aranan en önemli üç özellikten bahsetti. Çok okuma, karşısındakini dinleme ve iletişim gücünden bahseden Şahin, ‘‘20’nci yüzyıl liderlerinin dünyada yarattığı sorunları, 21’inci yüzyılın liderleri, yani sizler çözeceksiniz. Burada Albert Einstein’ın şu sözü ne güzel uyuyor, değil mi?: ‘Sorunlar onları yaratanların mantığı ile çözümlenmez’” dedi.

    İLK DERS ESKİ İTÜ REKTÖRÜNDEN
    Ardından yeni akademik yılın ilk dersini ‘Çözüme Direnen Ayrımcılık’ başlıklı sunumuyla eski İTÜ Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer verdi. Prof. Dr. Sağlamer, ‘‘Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki önemli gelişmelere rağmen, dünyada ve Türkiye’de kadınların eğitimi ve iş gücüne katılımı hala önemli sorunlar içeriyor” dedi.

    AB ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’de eğitimde cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı gibi konularda sayısal veriler paylaşan Prof. Dr. Sağlamer, yükseköğretimdeki kadın istatistiklerine dikkat çekti. Prof. Sağlamer, ‘‘Toplumsal cinsiyet eşitliği yanında etnik, kültürel, sosyal, dini, ekonomik, eğitimsel, yaş, fiziksel yetenekler gibi konularda da ayrımcılık sürüyor” diye konuştu.

    Törende konuşan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, yeni başlayan öğrencilere 15 öneride bulunarak yükseköğretimleri boyunca hedef koyacakları tavsiyelerde bulundu. Erkut, öğrencilere seslenerek; ‘‘Sizlerin başaracağınıza eminim’’ dedi.

    Etiketler: MEF Üniversitesi , Prof. Dr. Muhammed Şahin , KONSER , akademik yıl
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri