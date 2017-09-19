Yeni akademik yıla konserli açılış

MEF Üniversitesi yeni akademik yılı Keman Virtüözü Cihat Aşkın’ın verdiği konserle karşıladı. Açılış konuşmasını Öğrenci Konsey Başkanı Kaan Şentürk yaptı. Üniversitenin ilk öğrencisi, ilk öğrenci konsey başkanı olduğunu söyleyen Şentürk, MEF Ailesi’nin yeni fertlerine seslenmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Ardından Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, geleceğin liderlerinde aranan en önemli üç özellikten bahsetti. Çok okuma, karşısındakini dinleme ve iletişim gücünden bahseden Şahin, ‘‘20’nci yüzyıl liderlerinin dünyada yarattığı sorunları, 21’inci yüzyılın liderleri, yani sizler çözeceksiniz. Burada Albert Einstein’ın şu sözü ne güzel uyuyor, değil mi?: ‘Sorunlar onları yaratanların mantığı ile çözümlenmez’” dedi.

İLK DERS ESKİ İTÜ REKTÖRÜNDEN

Ardından yeni akademik yılın ilk dersini ‘Çözüme Direnen Ayrımcılık’ başlıklı sunumuyla eski İTÜ Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer verdi. Prof. Dr. Sağlamer, ‘‘Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki önemli gelişmelere rağmen, dünyada ve Türkiye’de kadınların eğitimi ve iş gücüne katılımı hala önemli sorunlar içeriyor” dedi.

AB ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’de eğitimde cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı gibi konularda sayısal veriler paylaşan Prof. Dr. Sağlamer, yükseköğretimdeki kadın istatistiklerine dikkat çekti. Prof. Sağlamer, ‘‘Toplumsal cinsiyet eşitliği yanında etnik, kültürel, sosyal, dini, ekonomik, eğitimsel, yaş, fiziksel yetenekler gibi konularda da ayrımcılık sürüyor” diye konuştu.

Törende konuşan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, yeni başlayan öğrencilere 15 öneride bulunarak yükseköğretimleri boyunca hedef koyacakları tavsiyelerde bulundu. Erkut, öğrencilere seslenerek; ‘‘Sizlerin başaracağınıza eminim’’ dedi.