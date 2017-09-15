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    Yeni akademik yıl konserle başlıyor

    Hürriyet Eğitim
    15.09.2017 - 16:03 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 16:03

    İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesi, 18 Eylül’de Uniq İstanbul Hall’de yapılacak törenle 2017-2018 eğitim öğretim yılına başlangıç yapacak. Tören için, Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble konuklara özel bir konser hazırladı.

    İLK DERS ESKİ İTÜ REKTÖRÜNDEN
    2017-2018 akademik yılına 18 Eylül’de başlayacak olan MEF Üniversitesi, Uniq İstanbul Hall’de bir tören gerçekleştirecek. MEF’te yeni akademik yılın ilk dersini İTÜ 1996-2004 dönemi Rektörü, Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer verecek. Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble ise konuklara özel bir konser hazırladı. Üniversitenin ilk yüksek lisans mezunlarının da diplomalarının verileceği tören yeni MEF’lilere oryantasyonla sona erecek.

    Etiketler: MEF Üniversitesi , açılış , ÖĞRENCİ , Eğitim , Üniversite , KONSER
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