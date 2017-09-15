Yeni akademik yıl konserle başlıyor

İLK DERS ESKİ İTÜ REKTÖRÜNDEN

2017-2018 akademik yılına 18 Eylül’de başlayacak olan MEF Üniversitesi, Uniq İstanbul Hall’de bir tören gerçekleştirecek. MEF’te yeni akademik yılın ilk dersini İTÜ 1996-2004 dönemi Rektörü, Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer verecek. Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble ise konuklara özel bir konser hazırladı. Üniversitenin ilk yüksek lisans mezunlarının da diplomalarının verileceği tören yeni MEF’lilere oryantasyonla sona erecek.