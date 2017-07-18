Öğrencilerini yalnızca derslere değil hayata da hazırlayan Nişantaşı Üniversitesi; sektör deneyimli akademik kadrosu, sayısız sosyal imkanı ve teknoloji ile harmanlanmış eğitim sistemiyle zirveye koşar adımlarla ilerliyor. Güçlü akademik kadrosuyla bilinen Nişantaşı Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına da 'Yeni Akademik Kadro, Yeni Sen' sloganıyla başlıyor. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi yeni eğitim metodu NishEdu ile, tüm dünyada hızla değişen teknolojik unsurlara da başarıyla uyum sağlayarak öğrencilerine eşsiz bir eğitim deneyimi sunuyor. Bu yeni eğitim metoduyla öğrenciler, ulusal ya da uluslararası yarışma ve projelerle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da sorunlarına çözüm önerileri sunabiliyor.

Tercih Bursları Nasıl Alınır?

Nişantaşı Üniversitesi'nin sağladığı birçok burs seçeneğinden de yararlanmak hiç zor değil. Aday öğrenciler ilk 5 tercihine Nişantaşı Üniversitesi'ni yazarak tercih formlarını tercih@nisantasi.edu.tr adresine göndererek +%50 burs kazanabiliyorlar. Üstelik tercih bursundan yararlanmak için ilk 5 tercihte, en az 1 adet %50 veya %75 tercihi yaparak ilk 5 tercihtekilerden birinde kazanmış olmak yeterli.

İkinci alternatif olarak tercih formuna yazılacak ilk vakıf üniversitesinin Nişantaşı Üniversitesi olması ve bu formun tercih@nisantasi.edu adresine yollanması da aday öğrencilere +%50 tercih bursu kazandırabilmekte.



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