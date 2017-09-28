'Yeni Adnan Kahveci'ler çıkaracağız'

MERAL Akşener’in liderliğinde 25 Ekim’de ismi açıklanacak yeni siyasi partinin temsilci ve destekçileri önceki gece Akşener’in seçim bölgesi de olan Avcılar’da bir araya geldi. Toplantıda 220 akademisyen, STK temsilcileri, eski belediye başkanları, milletvekilleri ve seçmenlerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi vardı.





Katılımcılarla konuştum, neden burada olduklarını sordum. Uzun yıllar MHP’nin ilçe kurullarında görev yapmış bir isim, “Meral abla nereye biz oraya” dedi. Muhafazakâr kesimden kadınların ellerinde çiçekler vardı. İçlerinden birine “O çiçeği kime vereceksiniz” diye sorunca “Kadınlar, kadınlara çiçek vermez diyorlar ama biz vereceğiz” yanıtı aldım.



Yeni partide bir ‘Meral Akşener hayranlığı’ olduğu kesin. Prof. Dr. Ümit Özdağ ise ‘güvenilir hoca’ olarak ‘prestiji’ temsil ediyor. Salonda her yerde bir arada göremeyeceğiniz farklı kesimlerden insanlar vardı. Sol kesimin entelektüel yazarlarından Ataol Behramoğlu, bozkurt işareti yapılan salonda Akşener’in başmisafirlerinden biriydi. Gençler masasında baş köşede ‘Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın MHP’li oğlu Mehmet Aslan vardı. Siyasetin genç ve yeni yüzleri Tokyo Üniversitesi’nden Elif Gökdemir, Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer de Akşener’in elini tutup havaya kaldırdığı isimlerdi. Akşener, ekonomi yönetiminden söz ederken eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ı işaret etti, onunla çalışacak kalifiye gençlerin olacağını söyledi ve “Yeni Adnan Kahveci’ler çıkacak” dedi. Kahveci, ‘Turgut Özal’ın prenslerinden’ biriydi. Genç yaşta ekonominin başına geçmiş, başarılı olmuş ancak bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.



‘BAŞKA İŞBİRLİKLERİNE AÇIĞIZ’

Akşener’in konuşmasında dikkat çeken bir başka cümle “Başka işbirliklerine açığız” oldu. Akşener bu cümleyi üç kez söyledi. Ümit Özdağ, Hürriyet’e yayımlanan röportajında grup kurabileceklerini açıklamış, sonrasında da grup kurma sayısının 20’den 30’a yükseltilebileceği tartışmaları olmuştu. Akşener, birinci önceliklerinin bu olmadığını, başka işbirliklerinin masada bulunduğunu söyledi. Akşener’in iş insanı ve sanatçılara teklif götürdüğü, 25 Ekim’de parti ismiyle beraber bu kişileri de açıklayacağı konuşuluyor. Partinin asıl büyük çıkışı daha önce de yazdığımız gibi 29 Ekim’de Samsun’dan yapması bekleniyor.