Yeni 1 numara Candice

Dünyanın halı hazırda en beğenilen top modelleri arasında zirveye çıkan Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, sansasyonel tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Önceki gün Paris Moda Haftası etkinliklerine katılan Candice yine gündem yarattı. Siyah bir smokinle erkek defilesine katılan Candice, içine bir şey giymediği her halinden belli duruşuyla dünya basınına magazin malzemesi oldu. Ünlü markaların yüzü Candice, gereğinde masum bir kadın gereğinde ‘parti kızı’ tiplemesi yapabiliyor.

EN ARZULANAN KADIN OLDU

Bu yılbaşında Victoria Secret defilesinde baş melek olması beklenen sarışın model, halen erkek dergilerinin anketlerinde “En arzulanan kadın” sıralamasında zirvede yer alıyor. 25 yaşındaki top modelin, 2014 yılını da en çok kazanan model olarak bitirmesi bekleniyor.

VÜCUDUYLA HER ZAMAN ÖVÜNÜYOR

Candice, geçtiğimiz ay Vogue dergisine verdiği röportajda kalçalarıyla gurur duyduğunu, fit vücudunu da çömelme hareketine borçlu olduğunu söyledi.

BEYAZ KALMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre Swanepoel her zaman çok yüksek faktörlü güneş kremi kullanarak cildini koruduğunu da açıkladı. Ünlü model, günlük hayatta makyaj yapmamayı tercih ederek yüzünün tazeliğini de koruyor.



