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    Yengesine cinsel tacizden tutuklandı!

    DHA
    12.10.2017 - 19:12 | Son Güncelleme:

    Düzce'de evli olan 27 yaşındaki F.A., ağabeyinin eşi E.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

    İlçeye bağlı bir köyde ağabeyi ile aynı bahçe içinde evleri olan F.A., iddiaya göre eve alkollü geldi.

    F.A., evde olmadığını öğrendiği ağabeyinin evine girip, yengesi E.A.’ya cinsel saldırıda bulundu. F.A.’nın elinden kurtulup dışarıya çıkan E.A. jandarmaya şikayette bulundu. Gelen jandarma ekibi F.A.’yı gözaltına aldı

    F.A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: Taciz , cinsel saldırı , tutuklama , yargı
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