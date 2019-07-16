"Yengeç Burcu - Yıllık"

YENGEÇ BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Bu yıl tutulmaların yengeç ve oğlak aksında olmasıyla hayatınızda büyük değişime hazır olmanız gereken bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yengeçlerin ilk sorusu şu an iyi mi kötümü diye olduğunu duyar gibiyim. Çok fazla merak uyandırmadan bahsetmek gerekirse yaşantınızdaki tüm hikâyenin 06 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek güneş tutulmasıyla birlikte başlayacağını öngörebiliriz. Yılın ikinci yarısında 02 Temmuz da yaşanacak olan Yengeç burcundaki güneş tutulması ile de yaşamınızda sonuç almaya çalıştığınız durumlarla ilgili belirli net yönler kazanacaksınız. Sizleri en çok zorlayan şey aslında duygusal bağımlılıklarınızdır. İşte tamda bu noktada bu alanda artık bırakamadıklarını bırakacak ya da cesaret edemediğiniz iş girişimlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Sizi ruhsal anlamda zayıflatan veya yaşamdaki rolünüzü gereksiz yere sorgulatan insanlardan ayrılma zamanı geldi. Yeteneklerinizi sorgulayarak bugüne kadar gösterdiğiniz çaba ve gayretin eksikliklerini fark edip bir uyanış içinde olabileceksiniz. Düşünün bir tünelin içinde az ışıkla ilerliyorsunuz ve sadece amacınız o tünelden çıkmakken birden tünelin için aydınlanıyor ve siz etrafınızdaki fırsatları, değerleri görüyorsunuz. Onları toplayarak bu tünelden çıkıyorsunuz. İşte 2019 yılı sizin tünelinizin aydınlandığı bir yıl diyebiliriz.

YENGEÇ BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Bu sene hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz ve planladığınız sorumluluklardan daha fazlasını yapmaya çalıştığınız özel bir yıl olacak. Kariyerinizde uzun zamandır beklediğiniz doyuma ulaşabileceksiniz. Özellikle 2 Temmuz’da gerçekleşecek güneş tutulması size bu noktada önemli bir statü veya itibar verecektir. Başkalarına bir hizmet sağlıyorsanız, büyük ölçüde daha fazla keyif alarak başarılı olabilirsiniz. İş görüşmelerinizde veya iş hayatınızda terfi etmek gibi konularda üstün başarılara imza atabilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki radikal değişimler ya da ortaklıklarınızda büyük bir değişim söz konusu olacaktır. Bu yıl iş bulmak diğer yıllarınıza göre daha kolay olabilir. Bu döngü sırasında mevcut olanı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Öncelikle ilerlemek için gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz ve çabalarınızın meyvesini alabilirsiniz. Bu yıl en dikkat etmeniz gereken zaman haziran ve temmuz aylarında Maddi ve finansal konularla ilgili hedeflerinizde partneriniz ya da ortağınızla ilgili bazı fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Maddi oluşumlarla ilgili beklentilerinizi daha doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. Kendinize yeni yollar ve yeni hedefler belirlemek adına güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayatınıza dair alacağınız kararlar size yeni hedefleriniz adına yeni yollar çiziyor olacaktır. Zaman yönetimi konusunda eksik kalan ve yer yer hatalar yapmış olduğunuz noktalarda kendinize ayna olabilecek bazı olaylar hayatınızı olumlu yönde bir değişime taşıyacaktır. Eskiye dair bazı pişmanlıklar hissederseniz, bu hataları dürüstçe üzerinize almalısınız. Bunun sayesinde ilişkilerde kaybetmiş olduğunuz güç dengelerini yeniden kazanabilirsiniz. Uğruna mücadele vereceğiniz konulara yönelebilir ve başlatıcı enerjinizi kullanabilirsiniz.

YENGEÇ BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Bu yıl, Duygusal hayatınızı ilgilendiren konularda beklentilerinizi yüksek tuttuğununuz her detay kafanızı kurcalayacak noktaya gelebilir. Her ne olursa olsun tutkularınızın peşinden gitmek isteyeceksiniz. Bekar olan ya da evli olanlar için fark etmiyor heyecan verici yeni tanışmalarla yaşamlarında bazı konularda sınandıklarını görebilirler. Evlenmek isteyenler bu yıl söz, nişan veya evlilik gibi konuları gerçekleştirebilirler. Ya da uzun zamandır süre gelen problemli ilişkileri olan yengeçlerin evliliklerini ya da ilişkilerini sonlandırmaları da söz konusu olabilir. Yengeçler genelde ilişkide güvendikleri başka bir sevgi olmadıkları sürece o ilişkiyi sürdürmek isterler. Çünkü, yalnız kalma korkuları tetiklenir. Sevilmeme veya yaşamı yalnız sonlandırma fikri onları oldukça ürkütür. İşte tam bu noktada onların hayatlarını değiştirebilecekleri kişilerle tanışmaya açık bir süreç başlıyor. Bu sizlerin hayat hikayesine göre değişim gösterir.14 Haziran ve 14 Temmuz aralığında geçmiş aşkların geri dönüşü söz konusu olabilir ya da geçmişteki bir aşkı yepyeni bir yöne taşıyabilirsiniz. Bu yaşamınızı değiştirecek noktada olabilir. Hatta bu motivasyon sizin iş hayatınıza da pozitif anlamda yansıyabilir. Güç dengeleri sizden yana olacağı için beklentilerinizi doğru yönlendirmenin tadını çıkarmalısınız. Ama daha şaşırtıcı olan bu hayatınıza yön verecek diye söz ettiğimiz kişinin kolay bir insan olmadığını da ön görebiliriz. Farklı kültürlere sahip biri olabilir ya da uzak bir ülkede yaşayan biri olabilir. Belki de çevresel veya toplumsal anlamda dışarıdan çok etik bulunmayacağını düşündüğünüz bir ilişki içinde de olabilirsiniz. Yani Aşk’ın en zorlu halini yine gidip elinizle koymuş gibi bulabilirsiniz. İlişkilerde ne kadar fedakâr olduğunuzu gözlemlemek ve bu dengeyi korumamız için ne yapmamız gerektiğini saptamak söz konusu olabilir. 2017 yılının temmuz ayından sonra ilişkinizde zaten önemli bir aydınlanma içerisine girdiğinizi düşünüyorum. Bu zaman diliminden beri sürekli karşı tarafın duygusal ihtiyaçlarını dinlemeyi seçtiğiniz için hayatınızda hep bir engellenmişlik yaşadınız. Olayların sizin kontrolünüz dışında geliştiğine şahitlik ettiniz. Belki aranızdaki problemler parasal belki egosal belkide sevginin yokluğundan kaynaklıydı. Kadersel dediğimiz yani seçimsel olarak isimlendirdiğimiz bu durumlar sizin hayatınızı değiştirecek nitelikte olabilir. Belki yıpratıcı giden bir evliliği onarmakta isteyebilirsiniz. Bir evlat sahibi olma ya da partnerizin istediği şekilde yaşama fikri içinde olabilirsiniz. Bunu çok rahat şekillendirebileceğiniz bir yıl içinde olduğunuzu bilin ve seçiminizi yapın. Bu yıl veremediğiniz kararın daha sonraki yıllardaki etkileri sert olabilir. Bu yüzden arada kalarak değil cesur ilerleyin. Tutulmaların olduğu zamanlar fırsatları değerlendirme zamanlarıdır. Şunu unutmayın üzerini örttüğünüz her şeyin mutlaka altında kalırsınız.

YENGEÇ BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Bu yıl aile bağlarını ya da unutulmuş arkadaşlıklarını yenilemeye ve sevgiyi yeniden diriltmeye büyük umut vaat ediyor. Aile ilişkilerinizde önemli bir farkındalık yakalayacaksınız. Yerinizi değiştirme veya taşınma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Evlenirsiniz ailenizden ayrılır yeni bir yaşam alanı kurarsınız ya da bir evlilik bitirmek durumunda kalır kendinize yeni bir yaşam alanı oluşturursunuz gibi düşünün. Bu aslında daha fazla 2019 yılının sonları ve 2020 yılında daha fazla olması öngörülebilir. Sadece yılın başında ve ortalarında yaşayacağınız bu düzeneği ayarlamak ve bunla ilgili kendinize birtakım alıştırmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü siz yengeçler aile ve yuva kavramına çok bağlı olan kişilersiniz. Bir kere bunu kurduğunuzda ucunda ölüm bile olsa bırakma eylemini kullanamazsınız. Bazı yer değişimlerinizin kariyerinizden kaynaklı olacağını öngörebiliyoruz. Bakalım izleyip göreceğiz. Sonuç olarak Astroloji deneysel bir sanattır. Gelişmelerden mutlaka haberdar edin @astromatik (instagram adresimiz)

YENGEÇ BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: İnsanların bazı konularda üstünüze geldiğini veya onların hayatınıza müdahale ettiğini düşünebilirsiniz. Onların ne istediğine kulak asmak yerine kendi bildikleriniz doğrultusunda ilerlemeniz daha doğru olacaktır.

Kural 2: Maddi ve finansal koşullarınızı dengelemek adına harika bir yıl içindesiniz. Bunun farkındalığı ile ilerlemeli ve bu yıl içinde yapacağınız kariyer planlaması ya da seçimleriniz gelecek yılda sizi çok başka bir noktaya taşıyacaktır.

Kural 3: Bu yıl hayatınızda hiçbir şeyi belirsiz bırakmamalısınız. Bu yıl tüm karanlıkların aydınlığa kavuştuğu bir yıl olacaktır sizler için. Dostu düşmanı tanıyacaksınız. Yaşantınızda olması gerekenler olacak, olmaması gerekenler olmayacak. Akıllı seçimler yapın.Duygularına güven duyun.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

Asla umudunu kaybetme, sevgili kalbim, mucizeler görünmezin içinde yaşar.”

Mevlana

Yılın Puanı: 10 üzerinden “10 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Koç-Aslan-Balık

Yılın en başarılı Ayları: Ocak-Nisan-Temmuz-Aralık

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Mayıs-Haziran-Eylül

Yengeç burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması.

Ocak: Eskileri bırakıp yenilere kucak açma zamanı geldi. Biliyorum sizin için bunu yapmak oldukça zorlayıcı ama gökyüzü bu ay bunu yapma cesaretini sana sunuyor olacaktır.

Şubat: Hayatınızda duygusal yönde bir sıçrama dönemi yaşayabilirsiniz. Geçmişten bu yana yaşadığınız problemli ilişkileri artık sonlandırmak için doğru bir ay diyebiliriz.

Mart: Maddi beklentilerinizde önemli bir başarı söz konusuyken iş ve ortaklık ilişkilerinizde önemli bir ilişkinizi sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Rekabetten kaynaklanan sorunlara daha fazla empati yaparak yaklaşmalısınız.

Nisan: Duygusal hayatınızda artık bazı kırgınlıkları kabul ediyor olacaksınız. İletişiminizin yoğun olacağı ve güven arayışı içinde yol alacağınız bu ay artık yeni kararlar alarak uygulamalısınız.

Mayıs: İlişkilerinizde yeniliğin dayanılmaz cazibesi sizinle olacak. Yeni olan her etki size farklı bir dinamizm getirecektir. Aşk hayatınızda gizli kalmış bazı değerler ya da henüz kimseye açıklamak istemediğiniz olguların hayatınızda önemli bir yere gelmesi ve sevindirici gelişmeler yaratması mümkün.

Haziran: Ekonomik anlamda bağlılık duyduğunuz birileri var ise özgürleşmek adına bazı kararlar alabilir ve bu kişi ile ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Temmuz: Bazı konularda artık yol ayrımlarına geldiğinizi hissedebilirsiniz. Doğru seçimi yapmak için farkındalığınızı yüksek tutmak ve durumun size getireceği artı ve eksileri iyi tartmak gerekebilir. Kaderiniz çabanıza bağlıdır.

Ağustos: Yaşam içindeki planlarınızı gerçekleştirmek için içsel motivasyonunuzu arttırmanız gerektiğini unutmayın. Bunu sizden daha iyi bilen biri olamaz. Bir an önce konsantrasyonunuzu toplamalı ve harekete geçmelisiniz.

Eylül: Hayatınızı doğru yönlendirmek için gerekli olan pratik ve kalıcı çözümleri bugün bulabilir ve sevdiklerinizin desteğini görerek rahat bir şekilde hedefinize doğru ilerleyebilirsiniz.

Ekim: Sezgilerimizin ve bilinçaltımızın kendini göstereceği bir dönem. İlişkilerimizdeki iletişimin aktifleşmesi uzlaşmaları önemli ölçüde sağlayabilir. İnsanlar üzerindeki ikna gücünüz artıyor.

Kasım: Hukuki ve finansal konularınız da bazı aksamalar yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkan pürüzlere çok fazla aldırış etmeden üstesinden gelmeli ve iş bitirici yönünüzü devreye sokarak ikna gücünüzü ortaya koymalısınız.

Aralık: Eskiyi geride bırakma ve yeniye kapı açma zamanı gelmiştir. Kısaca yaşamınızda her tür konuda baştan aşağı gözden geçirme, yeniden yapılandırma, dönüştürme fırsatı bulurken, bazı konularda da dönülmez kararlar almaya açık olabilirsiniz. Bu mutlaka pozitif anlamda bir değişim vaat ediyor.