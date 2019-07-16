"Yengeç Burcu - Özellikler"

Yengeç Takım Yıldızı (Astronomi)

Birinci dekanatta yer alan ve Ursa Minor yani Küçük Ayı takım yıldızı olarak bilinen yıldız kümesinde günümüz Kutup Yıldızı bulunur. Ortada Ursa Major yani Büyük Ayı yıldız kümesi bulunurken, en önemli yıldızı Conopus olan Argo da son dekanatta yer alır.

Mitoloji

Yengeç burcunun orijini Babil kültürüne dayanır. Ancak Mısır'da Yengeç takımyıldızı kimi zaman iki kaplumbağa ile temsil edilirken, kimi zaman da "Su Yıldızları" olarak adlandırılmıştır.

Yine Mısır'da Yengeç burcu için anlaşılamaz bir yaratığın adı olan "Allul" adının da kullanıldığı tespit edilmiştir ve burcun Scrabe ile de sembolize edildiği görülmüştür. Dolayısıyla, Yengeç burcunun suyla olan bağlantısı çok eski çağlara dayanmasına rağmen, net bir mitik kökene sahip olmadığı söylenebilir.

Sembol

Sırtında taşıdığı evi ile bunu çok iyi bir şekilde ifade eden Yengeç, elde tutma ve muhafaza etmeyi sembolize eder. Koruma ve besleme arzusu ile insan göğsünü anlatan bu işaret, anneliğin, taşıyan, olgunlaştıran, besleyip büyüten annenin sembolüdür.

Yengecin kıskaçları ve içe çekilişi doğadan ve çevreden gelebilecek zararlara karşı korunma iç güdüsünü sembolize eder. Yengeç dış kabuğunun sertliği sayesinde kendini koruyabilir, ancak içteki yumuşak ve hassas yapısıyla tipik Yengeç özelliğini ifade eder.

Yaşam

Çocuk, İkizler aşamasındaki iletişiminde neredeyse bilinçsizdir. Çünkü burada kurulan iletişimin karşılıklı olup olmadığı, cevap alınıp alınmadığı pek önemli değildir. Ancak Yengeç aşamasında kurulan iletişimin, diğerlerinde pozitif ya da negatif duygusal etkiler uyandırıp uyandırılmadığına bakılır. Diğer bir deyişle, çocuğun taklitçilikten kurtulup, karşısındaki insanlarda duygusal etkiler yaratmak için iletişim kurma aşamasına geçmesidir.

Kurmaya çalıştığı iletişimin insanlarda, olumlu ya da olumsuz pek çok duygusal etkiler yarattığını kavrayan çocuk, artık ev yapılanmasının ve aileyle olan ilişkilerinin baskın bir şekilde duygusal olduğunun bilincine varır.

Aile, çocuğun destekleyen etkiler alabilmek, için her türlü iletişimi kurup, beceri kazanması gereken bir kurumdur. Burada kurulan iletişimin yeterliliği ve yoğunluğu, hissedilen güvenliğin niteliği ve niceliği tamamıyla çocuğun özgürlüğüne olan tutumunu etkiler. Henüz birebir ilişki kurmaya yetkin olmadığı için, duygusal olarak aile içi ilişkilere konsantre olmakta ve düşüncesini buradan aşırtmakta zorlanmaktadır. Bu aşamada aile ile ilişkilerinden kazandığı kavramlar en önemlisi bu türlü olaylara bakışı geri kalan tüm hayatındaki ilişkilerini etkiler. Dolayısıyla, kalıtımsal özelliklerin burada etkin şekilde gözlenmesi de mümkündür.