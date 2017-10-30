Yeneroğlu: Avrupa’da en önemli sorunumuz ayrımcılık

YENEROĞLU, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’ndeki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Fransa’daki Türk toplumunun en öncelikli meselesinin Türkçe dilinin muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılacak düzeyde çalışmalar yürütülmesi olduğunu belirten Yeneroğlu, kültürel kimliğin korunmasının da çalışmaların arasında yer aldığını söyledi.

Türkçe sorununun çözümünde ilgili derneklerin yöneticileriyle somut projeler ortaya konulması gerektiğini aktaran Yeneroğlu, Türkiye’de birçok kurumun yaptığı çalışmaların da bu anlamda önemli olduğunu vurguladı. Yeneroğlu, yurt dışındaki Türklere bakış açısının değişmesi ve gurbetçi tasavvurunun aşılması gerektiğini, çünkü yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların orada kalıcı olduklarını belirtti.

SORUMLULUKLARIMIZ ARTIYOR

“TBMM bünyesinde ‘göç ve diaspora’ veya ‘göç ve yurt dışı Türkler’ adı altında 6 milyon vatandaşın meselelerini meclisin daimi gündem maddesi yapan bir ihtisas komisyonun kurulması gerekiyor” diyen Yeneroğlu, konuya ilişkin çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini ve yakın zamanda Meclise sunacağını aktardı. Komisyonun kurulmasıyla yurt dışındaki Türklerin sorunlarının Meclisin gündemine gelmesini sağlayacağını belirten Yeneroğlu, şunları söyledi:

“En önemli sorunlarımız başta ayrımcılık, ötekileştirme. İçinde bulunduğumuz toplumlarda düşmanlaştırmayla karşı karşıya kalan meselelerin altından kalkmamız mümkün değil, ancak hep birlikte içinde yaşadığımız ülkelerin liberal toplum ve anayasal düzenlerine sahip çıkarak bu meseleleri aşabiliriz. Çünkü biz azınlığız, herkesten daha fazla çoğulcu ortamın muhafazası konusunda mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle Batı Avrupa’da sağcı popülizmin yükselişe geçtiği ortamda bunun bedelini ödeyen azınlıklar oluyor. Bu çerçevede bizim sorumluluklarımız artıyor.”

TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMALI

“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) güçlendirilmesi gerekiyor. YTB, bugün yurt dışındaki Türklere yönelik çok önemli faaliyetler yapan kurum noktasına geldi. YTB’nin gecikmiş çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarımızın güçlendirilmesi lazım. Paris’te bir Türk kültür merkezi kurulmalı ve bununla ilgili gerekli çalışmalar da yürütülüyor.”