Yeneroğlu açıkladı: İki ay içinde Meclis’e sunacağız

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Frankfurt’ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriye görüştü. Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Başkonsolos Yardımcısı Özkan Durmaz, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, ATİB, İG Milli Görüş ve Türk-Alman Kulübü temsilcilerinin yanı sıra öğretmen, iş insanları ve sanatçılar katıldı.

Yakın bir zamanda konsoloslukların çalışma bölgelerinde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşacak ‘Danışma Kurulları’ oluşturacaklarını belirten Yeneroğlu, Danışma Kurulları toplantı gündem ve içeriğini kendilerinin belirleyecelerini söyledi.

Göç ve Diaspora İhtisas Komisyonu kurulması için kanun teklifini de iki ay içinde Meclis’e sunulacak noktaya getireceklerini anlatan Yeneroğlu, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin diaspora politikaları konusunda yoğun çalışmalar yaptığına dikkati çekti:

BÜTÜN PARTİLER OLACAK

“Türkiye’de ise cumhuriyet tarihinde ilk defa, 2015’te kurulan 64. Hükümet programında diasporayla ilgili çok geniş, 4 sayfalık, diasporanın dil ve kültür birikimi noktasında hassasiyet gösteren bir çerçeve oluşturuldu. 65. Hükümet programında da yine bunlar korundu. Türkiye’de diasporayla ilgili çalışan birçok birim var. Bunların daha sağlıklı koordine edilebilmesi için hem yasamada hem de yürütmede mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle yasamada mutlaka bir Göç ve Diaspora İhtisas Komisyonunun TBMM’de kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bir çalışmamız da oldu. Kanun teklifimizi de inşallah ekim veya kasım ayında Meclis’e sunacak noktaya getirmiş olacağız. Burada maksat, Türkiye’de tüm partilerin katılacağı bir ortamda tamamıyla göç ve diaspora politikalarına odaklı 15-20 milletvekilinin içinde çalıştığı bir mekanizmanın kurulması ve bunun da daimi bir ihtisas komisyonu olarak kamu kurumlarını denetlemesi, burada sağlıklı politikaların yürümesini sağlaması ve aynı zamanda da bu alanın daha popüler hale getirilmesinin sağlanması.”

Frankfurt’ta üniversite öğrencileriyle de görüşen Mustafa Yeneroğlu, öğrencileri master için Türkiye’ye davet etti.

GÖÇ BAKANLIĞI KURULMALI

Diaspora, kesinlikle başka ülkelerin iç işleyişle ilgili tehdit veya olumsuzluk olarak algılanmaması gerekir. Tam tersine, o ülkelerin iş birliğini geliştiren, o ülkelerin özellikle halkların birbiriyle kaynaşması konusunda milyonlarca insanın gönüllü olarak hizmet etmesiyle birlikte inanılmaz bir zenginliktir. Bana göre, ileride bir ‘göç bakanlığı’nın da kurulması, Türkiye’nin önünde duran bir gündem. Bu, sonuçta birçok batı ülkesinde var. Türkiye’de şu an toplam 5.5 milyon yabancı ülke vatandaşı yaşıyor. 6 milyon da diasporamız var. 11 milyondan fazla bir kitle. Bir de göç tecrübesi olan insanları hesap ettiğimiz zaman en az 18 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz.”

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin diaspora politikaları çerçevesinde, dış ülkelerde yaşayan vatandaşlar için kitap okumanın geliştirilmesi, öğrenci bursları, devlet üniversitelerinin yurt dışında yerleşke kurmaları ve kültürel hareketliliği canlandırmak amacıyla gençlere yönelik etkinlikler gibi çalışmalar yapıldığını da söyledi.