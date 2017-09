Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin

Yıldızlarlar ellerinden geleni yaptılar. Biri hariç. Niang. Sağolsun Guiza' dan farkı yok bu adamın. Kalemi çok kuvvetli, yıllarını bu işe vermiş spor yazarlarına bakıyorum, yere göğe sığdıramıyorlar Niang'ı. Yuh be kardeşim. Futbolu bırakmış Hakan Şükür dün Fenerbahçe adına oynasaydı net 4 golü vardı. Fenerbahçeliler saçlarını,başlarını yoldular dün gece.



Beşiktaşın kalesi sağlam ellerde. Bu el dediğimiz malesef Schuster' in eli. Formda ve oldukça başarılı olan Cenk varken, Hakan ile maça başlamasını aklım almıyor. Nitekim o Hakan golde oyle bir hata yaptıki, bir daha töbe dedirtti.



Beşiktaş' ın yediği golde her ne kadar defansın ve kalecinin hatası olsa bile, Cüneyt Çakır beyefendinin hatası affedilecek gibisinden değildi. Lugano maşallah pisliklerine devam ediyor. İsmail' i öyle bir indirdi ki, bu güreşde bile fualdir. Yan hakem ve Cüneyt Çakır devam kararı alıp golü verdiler. Aferin onlara ve onları bu maça atıyanlara. Bir önceki yazımda yazmış, iki kulübünde bu hocayı sevmediklerini, istemediklerini dile getirmiştim.



Emre Belezoğlu herşeye o kadar itiraz etti ki, oyunda kaldığı süre içerisinde ne kart gördü nede geri adım attı. Bir şamar gibi her pozisyonda hakemin üstüne çöktü. Büyük futbolcu demek ki böyle olunuyor. Türk futbolu için ben, Emri' nin bu yaptıklarından utandım dün akşam. İnşallah oda utanmıştır diyecem ama nerdee.



Schuster iyi giden Beşiktaş' ı mahvetmeye çalışsa ancak bu kadar yapabilir. Sol ayaklı İbrahim Üzülmez' i sağ kanatta oynatmakta neyin nesi hoca. Yokmu başka adam. Al Hilberti' i koy o kanada. Aykut Kocaman hoca olsa, Stoch' u oyuna alıp İbrahim Üzülmez' i ya oyundan attırır, yada hallaç pamuğuna döndürdü. Ama sağolsun iki hocada dün gece oldukça kötüydüler.



Bu Nihat' ın bu kadar kredisi neden var anlamıyorum. Çok maçta oynatıp, yıldız oyuncu haline getirip, Bank Asya liginde bir takıma mı satacaksınız. Nedir bu ısrarın sebebi. Adam geldiği günden beri oynadığı her maçda, Beşiktaş' a zarar vermekten başka bir işe yaramadı. Yemin ederim eksik oynuyoruz Nihat' la. Hoca 2 maç kes bakalım bizler mi yanılıyoruz, yoksa senmi ? Kırma beni hoca lütfen.



Rakip kaleye daha yakın oynadığı için Guti, dün geceki maçın en iyi adamı oldu. Oldukça başarılı oynadı. Fakat Guti halen 90 dakikayı çıkaracak performansda değil. Yorulduğu dakikalarda kaptırdığı toplar ve verdiği birkaç hatalı pasla, az daha Beşiktaş' ın başına iş açacaktı.



Gücü bu kadar ama dün gece Fenerbahçe' nin oyununu beğendim. Beşiktaş' ı bir daha böyle nerede bulacaksın. Bugün kendi sahanda alamadığın o 3 puan, seni şampiyonluk yarışında geriye götürdü.



Schuster dün akşam, oyuncu tercihlerini malesef sakatlıklardan dolayı yapamadı. 90 dakika Nihat' a mecbur kalırken, Tabata, Holosko ve Necip gibi heran oyunu ve skoru değiştirebilecek futbolcularını da sahaya süremedi. Tek değişikliği Aurelio' nun yerine, oyuna Bobo' yu almak oldu. O Bobo' da Beşiktaş' a can veren golde, penaltıya sebeb olan oyuncu oldu.



Beşiktaş bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıdır. Biraz motive ve dikkat, biraz şanslı olması gerekiyor. Dün geceyi kara kartal, sakatlıklardan ve hakem hatalarından dolayı şanssız bitirdi. Alınan 1 puan, kaybedilecek 3 puandan iyidir. Kadıköy' de Fenerbahçe' yi yenemiyorsan, yenilmeyeceksin o zaman.