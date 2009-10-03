Yemeyince Mahmut Neylesin Trabzon!

Ancak Tıkandı Baba’nın kısmeti o kadar kapalıdır ki, Mahmut ne kadar uğraşsa ve ne yapsa adama altın ve mal vermeyi başaramaz. Hikaye uzun. Kıssalar güzel. Ama en sonunda ki hisse daha da güzel.

Sultan Mahmut en son tahlilde sinirlenir ve askerlerine “Bu adamı alın Üsküdar’a götürün. Eline bir taş alsın fırlatsın. Taşı attığı yer ile taşın düştüğü yer arasındaki bütün toprakları kendisine bağışladım” der. Ancak kısmeti bir kez kapanmış olan Tıkandı Baba heyecandan taşı elinden düşürür ve ancak bir karış toprağın sahibi olur. İşte bu olaydan sonra dayanamayan Sultan Mahmut meşhur “Vermeyince Mabud, neylesin Mahmut” sözünü söyler.

Trabzonspor’un bu sezon görünüşü tam da bu sözü hatırlatıyor. Ankara’da avuçlarının içinden uçup giden puanların ardından, dün gece Gaziantep karşısına çıktılar. Gaziantep bu sezon iyi kadrosunun hakkını veremeyen, sezon başından beridir iki maç üstüste aynı kadro ile sahaya çıkamayan bir ekip. Takım içinde üstü örtülmeye çalışılan belirgin bir huzursuzluk var. Bazı futbolcuların oynamayarak hocayı sabote ettiği söylentileri dillerde.

Gülşah Erkaya yazıyor

Yerel basın hocaya “Gitmek için takımın düşmesini mi bekliyorsunuz” diyecek kadar patavatsızlığı ele almış durumda.Hafta içinde yaşanan bir haciz olayı sinirleri iyice gerdi. Basının “var” yönetimin ise “yok” dediği bu haciz olayı tam da Trabzon maçı öncesi yaşandı. Üstüne bir de Deumi-Couceiro gerginliği ve ardından Deumi’nin kadrodan çıkarılıp yerine genç Cenk’in monte edilmesi eklenince, Gaziantepspor, Trabzon için çantada keklik haline geldi.Ama bu sezon Trabzon’da bir haller var. Tam da “Vermeyince Mabud, neylesin Mahmut” durumu.Trabzon farklı alacağı bir maçta hakkı olan 3 puanı, Gaziantep kalecisi Mahmut’un pençelerinde bırakarak “1 olsun benim olsun” dedi.Mahmut şimdiden ‘Trabzon Panteri” olarak anılmaya başlandı bile. Onun formu ve şansı Gaziantep’te suları şimdilik durultacak gibi görünüyor. Ancak sıradaki fırtınalar, Fener ve Sivas maçları ne olur onu hep beraber göreceğiz.Geçen sezon Trabzon’dan iki maçta 4 puan koparan Gaziantep, bu sezon da aynı başarının ilk adımını yakalamış görünüyor. Bu iyi bir işaret ama Gaziantep basın ve taraftarının, işaretleri değerlendirerek takımına ve yönetimine zaman tanıyacak sabrı kalmamış gibi görünüyor.Fener ve Sivas maçlarının olumsuz geçmesi durumunda Gaziantep’te işlerin karışması, hem teknik heyet hem de yönetimin başının derde girmesi kaçınılmaz görünüyor.Gaziantep yönetiminin bu sezon bahanesi de yok. Satılan ve yeri doldurulamayan oyuncular en büyük handikap.İşte İbrahim Kızıl’ın sezon öncesi başında söyledikleri:“4 büyüklerin isteyip alamadığı bir kaleci alacağım” (Aldığı kaleci Recep. Daha kalede göremedik. Allahtan Mahmut müthiş formda da zevahiri kurtarıyor)Tabata’dan daha iyisini bulduk. Hazır. Getiriyoruz.” (Gelen Jorginho. Daha bir kahramanlığını göremedik.)“Golcünün babasını getiriyoruz” Gelen Linz. İyi olduğu söyleniyor. Ama izlediğimiz maçlarda kendisi top kontrolünden bile aciz gördük. Beto’nun geçen sezon ki yedeği Eduardo’yu mumla arıyoruz.İşte Trabzon böyle bir rakip buldu karşısında. Ve rakibinin sahada ayakta duran tek adamını, kaleci Mahmut’u geçemedi. Geçmek için elinden geleni yaptı. Tüm silahlarını kullandı. Pozisyonlar ve hatta penaltı da buldu. Ancak başta da dediğimiz gibi MABUD bazen vermeyince vermiyor. Ne yapsanız olmuyor.Yoksa maçın havasına ve kadro yapılarına baktığınızda dün gece izlememiz gereken maç elbette ki bu olmamalıydı.Bizler bol pozisyonlu, çekişmeli, keyifli ve heyecanlı bir mücadele beklentisi ile oturduk ekran karşısına. Ama umduğumuzu değil bulduğumuzu izledik.Şöyle bir baktığımızda her rakibe kök söktürebilecek, hatta şampiyonluğu bile zorlayabilecek iki ekip, sahada birbirlerini pışpışlayarak, arada bizi de uyuttu...Sanırım bu aralar Mabud biz futbol izleyicilerine karşı da pek cömert değil.Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız artık...