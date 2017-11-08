Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Yemen cumhurbaşkanı 'ev hapsinde' iddiası

    Yemen cumhurbaşkanı 'ev hapsinde' iddiası

    AA
    08.11.2017 - 09:08 | Son Güncelleme:

    Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin "Suudi Arabistan'da ev hapsinde tutulduğu" iddiası yalanlandı.

    Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Cumhurbaşkanlığında ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bazı basın organlarında yer alan Hadi, oğulları, bazı bakanlar ve askeri yetkililerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ev hapsinde tutulduğu yönündeki iddianın gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

    Bu durumdan son derece şaşkınlık duyduğunu belirten yetkili, söz konusu "yalan" haberlerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki cephelerde ilerleme kaydettiği bir dönemde ortaya atıldığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, bunun Suudi Arabistan'ı hedef alan sistemli bir kampanya olduğunu kaydetti.

    Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ve oğullarının, Suudi Arabistan'da ev hapsine alındığı öne sürmüştü.  Associated Press'in dün Yemenli kaynaklara dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın Abdurabbu Mansur Hadi, oğulları, bazı bakanlar ve askeri yetkilileri ev hapsine alarak Yemen'e dönmelerine engel olduğu ileri sürülmüştü.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri