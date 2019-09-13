Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Yemekteyiz 13 Eylül haftanın kazanan ismi...
Beş farklı yarışmanın yemek konusunda bir hafta boyunca hünerlerini gösterdiği yemek yarışması Seda Sayan'la Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti. Büyük ödülü kazanmak için farklı menülerle yarışan yarışmacılardan biri, yapılan oylamanın ardından haftayı birincilikle kapattı. Peki, bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Yemekteyiz 13 Eylül haftanın kazanan ismi.
Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği TV8'in gündüz kuşağı yemek yarışması Yemekteyiz'de haftanın kazananı belli oldu. 9 Eylül Pazartesi gününden başlayıp 13 Eylül Cuma gününe kadar her gün başka bir yarışmanın yarıştığı programda en çok oyu alan bir isim para ödülünü almaya hak kazandı. İşte, 9-13 Eylül Seda Sayan'la Yemekteyiz birincisi.
13 EYLÜL YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ
Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali yarışmacı Ebru Eğinoğlu'nun evinde gerçekleşti. Yarışmacının hazırladığı yemeklerin ardından puanlama bölümüne geçildi.Yemekteyiz'de bu hafta yarışmacılardan ve Seda Sayan'dan en çok oyu alan isim Yıldız Hanım oldu. Böylece Yıldız Hanım para ödülünün sahibi oldu.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
ENİS ANDAÇ
Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, 40 yaşında ve ses sanatçısı. Daha önce pek çok kez ekranlarda gördüğümüz Enis Andaç, O Ses Türkiye ve Esra Erol'un izdivaç programına katılmıştı. 9-13 Eylül tarihli haftanın açılışını yapan yarışmacı, geriye kalan dört gün boyunca rakiplerinin evine konuk olacak.
MÜZEYYEN ESER
Aslen Ispartalı olan Müzeyyen Eser, kısa bir süre önce evlilik nedeniyle İstanbul’a yerleşti. 43 yaşındaki iddialı yarışmacı, kendini şimdiden birinci ilan ediyor.
NEŞE KIR
Aslen Giresunlu olan 29 yaşındaki Neşe Kır, tarih öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Neşe Kır, sözünün kesilmesine ve yüksek sesle konuşulmasını hoş karşılamadığını dile getiriyor.
YILDIZ AYDOĞDU
Aslen Tokatlı olan 40 yaşındaki Yıldız Aydoğdu, idari işler sorumlusu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydoğdu, elinin lezzetine çok güvendiğini belirtiyor.
EBRU EĞİNOĞLU
47 yaşındaki Ebru Eğinoğlu, köşe yazarı. Eski bir haber spikeri olan Ebru Eğinoğlu, bir internet sitesine köşe yazıları yazıyor.
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