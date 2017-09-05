Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?

Yemekteyiz yenilenen hali ve sürprizleriyle ekranlara geri döndü. Daha önce pek çok farklı formatla ve kanalda yayınlanan Yemekteyiz’in asıl sürprizi ise Onur Büyüktopçu oldu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili olacak. Peki Kiralık Aşk’ın Koriş’i olarak pek çok kişinin gönlünü fetheden Onur Büyüktopçu kimdir?



Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İniltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Yapımcılığını Bloom Medya'nın yaptığı "Yemekteyiz" 4 Eylül Pazartesi'den yani bugünden itibaren hafta içi her gün 13.15’te TV8'de ekrana gelecek.