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    Yemek yüzünden kız kardeşini vurdu, babasını bıçakladı!

    DHA
    01.11.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Uğur A., yemek yüzünden tartıştığı evde dehşet saçtı. Kız kardeşini pompalı tüfekle yaralayan Uğur A., sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada eve girerek bu kez kavga ettiği babasını bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Uğur A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Olay saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Kıvanç sokak’ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur A., arkadaşı ile birlikte evine gelerek, üst katta oturan ailesinden iki kişilik yemek istedi. Uğur A., bir süre sonra iddiaya göre tek kişilik yemek getiren ailesiyle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine dairesinde bulunan pompalı tüfeği alarak üst kata çıkan Uğur A. ailesinin kapıyı açmaması üzerine pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Seken şarapnel parçalarının kardeşi 20 yaşındaki Damla A.’nın sağ omzuna isabet etmesiyle baba Ufuk A. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    SAĞLIK EKİBİNE KAPI AÇILINCA EVE GİRİP BABASINI BIÇAKLADI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Damla A.’ya müdahale etmek için içeri girdi. Bu sırada kapıda bekleyen Uğur A. da eve girerek babası ile kavga etmeye başladı.

    Yaşanan arbede sırasında baba Ufuk A., göğsünün sağ tarafından bıçakla yaralandı. Dehşet saçan Uğur A., olay yerine gelen polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı baba-kız ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Uğur A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Bursa , bıçak
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