Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz?

Hardal nedir?

Hardal acımsı ve yakıcı bir tohumdur. İlk olarak 4’üncü yüzyılda tadılmıştır. Anavatanı Akdeniz havzası olan bu bitki Romalılar döneminde karabiber gibi öğütülerek kullanıldı. Hardal çok eski çağlardan beri içeriğiyle sofralardan hiç eksik edilmedi.

Hardal türleri

Dört farklı hardal türünün farklı kullanım alanları vardır. Alman hardalı her çeşit besinle tüketilir, Dijon hardalı keskin kokuludur, Bordeaux hardalı orta derecede acı bir lezzettir, İngiliz hardalı sos veya meze olarak tercih edilebilir.

Et yemeklerinde kullanımı

Hardalın genellikle et yemekleriyle tercih edildiği herkes tarafından bilinir. Çünkü hardal et yemeklerine aşırı derecede yakışmaktadır. Yavaş ve uzun pişirilen yemeklere, tavuğa, kırmızı ete oldukça fazla yakışır. Eti yumuşattığı gibi lezzetlendirir. Tavşan, geyik, hamburger, taco, sandviç, sosis gibi et türleri ile de oldukça lezzetlidir.

Sebze yemeklerinde kullanımı

Hardalın et yemeklerinde kullanıldığı gibi sebze yemeklerinde de kullanılabilir. Patates, haşlanmış patates salatası, lahana, fasulye gibi yiyeceklerle beraber oldukça lezzetlidir. Hardalın genellikle Hint mutfağında vejetaryen yemeklerle kullanıldığı görülür.

Daha başka nerelerde kullanılır?

Bunların yanı sıra deniz mahsullü pizzalarda, salata soslarında bolca kullanılmaktadır.

Hardalın yararları

Hardalın kullanım alanlarına yer verdikten sonra hardalın yararlarına yer vermemek olmaz. Hardalın onlarca faydası bulunmaktadır. Kalp krizi riskini azaltır, akut miyokard ve enfarktüsü engeller, Omega 3 yağ asitleri ile kalp, damar ve arter sağlığı için idealdir, sedef hastalığına iyi gelir, magnezyum ve selenyum içeriği vardır, göğüs tıkanıklığı, nefes daralması, sinüs sorunları için tedavi edicidir.