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Yemek kartı boykotunu etkileyecek karar... Düzenleme geliyor...

Anadolu Ajansı
25.12.2017 - 12:05 | Son Güncelleme:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, komisyon oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek kartları ve çeklerine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapacak. Çıkarılması planlanan yönetmelikle hem mevzuat boşluğu giderilecek hem de komisyon oranları düzenlenecek.

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, komisyon oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek kartları ve çeklerine ilişkin mevzuat boşluğunu giderecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin devreye girmesiyle, 27 Aralık'ta yüksek komisyon oranları nedeniyle yapılması planlanan yemek kartı boykotu ertelenirken, Bakanlık bünyesinde de çalışma başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yemek kartı uygulamaları konusunda kamuoyundan gelen talepler üzerine harekete geçen Bakanlık, sorunun çözümü için sektör temsilcileriyle görüşmeye başladı. Bakanlık, Türkiye genelinde yemek kartı hizmeti veren şirketler, ilgili kamu kurumları ve üye iş yerlerini (lokanta ve restoranlar) temsilen meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ayrı ayrı toplantılar yaptı. Bu alanda yaşanan sorunlar paydaşlarla istişare edilerek, çözüm önerileri üretilmeye çalışıldı. Söz konusu toplantılar ve yapılan diğer araştırmalar sonucunda, sektörün belli başlı sorunları belirlendi. İskonto uygulaması, komisyon oranlarının yüksekliği, yemek kartlarının gıda dışındaki ürünlerin alımında da kullanılması ve bu alanı düzenleyen herhangi bir mevzuatın bulunmaması ana sorunlar olarak tespit edildi.

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Bu doğrultuda, rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel sorunları ortadan kaldıran bir mevzuat düzenlemesinin yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, bir yönetmelikle komisyon oranları gibi unsurların standarda kavuşturulması planlanıyor. Mevzuat çalışmasının 2018 yılının ilk yarısında tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor. 

 

 

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Etiketler: tabldot yemek , boykot
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