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    Yemeğe davet ettiği kadına saatlerce işkence yaptı!

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 21:59 | Son Güncelleme:

    Rusya'da Anatoliy Ezhkov isimli bir kişi, internetten tanıştığı eski hemşire Irina Gonchar'ı davet ettiği akşam yemeğinde cehennemi yaşattı...

    Daily Mail'de yer alan habere göre korkunç olay Rusya'nın Kurgan kentinde yaşandı... İnternetten tanıştığı kadını, bir pansiyonda akşam yemeğine davet eden Anatoliy Ezhkov, alkol içirdiği 41 yaşındaki hemşireye akılalmaz işkencelerde bulundu.

    Yemeğe davet ettiği kadına saatlerce işkence yaptı

    Rusya'da 'Hannibal Lecter' adıyla anılan 'Canavar' Anatoliy Ezhkov, alkolün etkisiyle kendinden geçen kadının kulaklarını, burnunu ve parmak uçlarını ısırarak kopardı... Korkunç çile yaklaşık 4 saat boyunca devam etti.

    Yemeğe davet ettiği kadına saatlerce işkence yaptı


    Ezhkov sadece bununla da kalmayarak, talihsiz kadının omurgasını da parçaladı. Kadın yaşadığı dayanaılmaz acıyla birlikte çığlık atarak canını kurtarmayı başarırken, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yemeğe davet ettiği kadına saatlerce işkence yaptı

    Öte yandan Ezhkov'un olayın ardından polisler tarafından yakalandığı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra da kefaletle serbet bırakıldığı belirtildi.

    Yemeğe davet ettiği kadına saatlerce işkence yaptı

    Etiketler: işkence , hemşire , kadına işkence , kulağını ısırdı , parmağını kopardı , Irina Gonchar
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