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Yellen'dan son gün açıklaması

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

Fed başkanı Janet Yellen'ın görev süresi resmen sona erdi, Jerome Powell ABD para politikasının komutasını devraldı.

Görev süresinin son gününde PBS kanalına konuşan Yellen, Trump'ın kendisini ikinci bir dönem için Fed Başkanı olarak seçmemesinden hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Yellen, güçlü ekonomik büyümenin, daha hızlı ücret artışlarının ve istihdam piyasasında sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarını yavaş yavaş artamaya devam etmeye ihtiyaç duymasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Yellen, şöyle dedi:

"Ekonomi sağlıklı, sağlam bir hızlı büyüyor. İstihdam piyasası güçlü ve enflasyon düşük. Fed faiz oranlarında kademeli bir artırım patikasında ve eğer şartlar bu şekilde devam eder ise, süreç büyük olasılıkla devam edecek ve uzun vadeli faizlerin yukarı gitmesini bekleyebiliriz"

Öte yandan Yellen, konuşmasında bankacılık sisteminin finansal kriz öncesine göre daha güçlü ve daha iyi sermayelendirilmiş olduğunu belirtirken, Amerikalıların dikkatli olmaları ve yatırımların çeşitlendirmeleri gerektiğini de vurguladı.

Cumartesi günü görevini Jerome Powell'a devreden Yellen, Brookings Enstitüsü'nde çalışmaya başlayacak.

Etiketler: Janet Yellen , Janet Yellen fed , Jerome Powell
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