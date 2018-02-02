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Yellen'dan duygusal veda

AA
02.02.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

Görev süresi sona eren Fed'in ilk kadın başkanı Yellen, dün Fed'in Washington ofisinde bir veda konuşması yaptı. Yeni başkan Powell pazartesi günü yemin ederek göreve başlayacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk kadın başkanı Janet Yellen'ın görev süresi bugün itibariyle sona erdi. Yellen, dün yüzlerce Fed personeliyle bir araya gelerek bir veda konuşması yaptı.

Fed'in Washington'daki ofisinde gerçekleşen ve duygusal bir atmosferde geçen etkinlikte, Yellen'ın konuşması dakikalarca alkışlandı.

Etkinliğe katılan Fed'in yeni başkanı Jerome Powell da, yaptığı konuşmada Yellen'ın Fed tarihindeki en başarılı isimlerden biri olduğunu söyledi. Fed'in yeni başkanı Powell, pazartesi günü yemin ederek görevine başlayacak.


Öte yandan etkinliğe katılan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, Twitter'dan Yellen ile bir fotoğrafını paylaştı.

Fed'in 104 yıllık tarihindeki en başarılı başkanlardan biri olan Yellen'in yeniden başkan atanmaması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in ikinci kez başkan atanmaması, ABD tarihinde nadir yaşanan bir olay olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler: fed , janet yellen , yellen
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