Yellen'dan duygusal veda

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk kadın başkanı Janet Yellen'ın görev süresi bugün itibariyle sona erdi. Yellen, dün yüzlerce Fed personeliyle bir araya gelerek bir veda konuşması yaptı.

Fed'in Washington'daki ofisinde gerçekleşen ve duygusal bir atmosferde geçen etkinlikte, Yellen'ın konuşması dakikalarca alkışlandı.

Etkinliğe katılan Fed'in yeni başkanı Jerome Powell da, yaptığı konuşmada Yellen'ın Fed tarihindeki en başarılı isimlerden biri olduğunu söyledi. Fed'in yeni başkanı Powell, pazartesi günü yemin ederek görevine başlayacak.

Staff bids farewell to Chair Janet Yellen as she finishes her 4-year term pic.twitter.com/ogvOf83miV