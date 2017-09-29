Yellen'a tam destek

Fed Başkanı Janet Yellen'ın bu haftaki konuşmasında, enflasyondaki zayıflığa rağmen kademeli faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği tezi para politikası tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

BusinessHT'nin haberine göre güvercinlerin kendi aralarındaki "Kim daha güvercin?" yarışı sürerken Kansas Fed Başkanı Esther George, Yellen'a benzer şekilde kademeli faiz artırımlarını savundu.

George, "Kademeli parasal sıkılaşma ABD’de finansal istikrar ve uzun dönemli istikrarlı büyümeye katkı sağlayacak." dedi. George'a göre ABD ekonomisi de oldukça iyi bir durumda ve büyüme görünümü parlak, tüketici ve reel sektör güveni artışta.

George, "Beklenmedik bir şok yaşanmadıkça ABD ekonomisi önümüzdeki bir kaç yılda düşük enflasyon ve işsizlikle büyümesini sürdürecek." dedi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren da enflasyonda son dönemde görülen zayıflığın geçici olduğunu ve parasal genişlemenin düzenli ve kademeli bir şekilde kaldırılmasının uygun olduğunu düşündüğünü söylemişti.