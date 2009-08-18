Yelkenleri suya indirmeyin

Şaşırmamak lazım, hemen yelkenleri suya indirip karalar bağlamamak gerekiyor.

Fakat “Fatih Teke” tezahüratlarına şaşırdım desem yalan olmaz.

Fatih Teke varken Trabzonspor şampiyon mu oldu. Kim bu seyirciyi bağırtan anlamadım.

Ne gereği var. Yoksa Trabzonspor maçlarına öteki takımların taraftarları gidip, seyircinin arasına girerek kargaşa mı yaratmaya çalışıyorlar. Yine birileri iş başında mı?

Trabzon da her mahallenin bir fanatik taraftarı var, bunu biliyoruz. Bu taraftarları doğal olarak yönlendiren bir ağabeyleri var. Yani amigoluk yapan kişilerden bahsediyorum, bunları neden kulüp yöneticileri ele alıp yönlendirmiyorlar. Biliyoruz ki Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın maaşlı amigoları var. Trabzonspor da da mutlaka vardır diye düşünüyorum.

Ee nerede bunlar, ne iş yaparlar. Neden seyirciyi olumlu yönde yönlendirmezler. Daha ilk maçta tepki mi olur. Valla yazıklar olsun.

Trabzonspor farklı yenebilirdi de, maç 1-3 de mağlubiyetle bitebilirdi. Bundan doğal bir şey olamaz. Diyarbakırspor yeni toplanan bir takım, ne yapacağı belli değildi, ne oynadığı da belli değil. O takımdan her şey beklenir. Demek ki teknik heyet Diyarbakırspor’un bir önceki maçını seyretmemiş.

Trabzon da gemiler batmaz ancak su alır. Bu sonuçlar öteki takımlarında başına gelebilirdi. Fenerbahçe’nin ilk golünde hakem ofsaydı görebilseydi durum beklide farklı olurdu.

Şimdi Trabzonspor’un bu yenilgiden dersler çıkarıp önlemler alması gerekiyor.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Yine acele ve stresli bir oyun seyrettik. Evet, biliyoruz ki deplasmanda oynamak her zaman futbolcu için çok rahattır. Kendi sahanda oynarken seyirci baskısından dolayı rahat değilsindir. Bizlerde bunları çok yaşadık. Fakat nedense oyun kurulmadığını gördüm. Birkaç pozisyon sanki kendiliğinden gelişiverdi. Yükleme olmadı, defans oturmasında geriye dönülüp tekrar bir hücum organizasyonu yaratılmadı, forvet oyuncular hep çakılı oynadı, boş koşular göremedik. Antrenör tarafından ikinci yarıda taktik anlamda oyuna hiç müdahale olmadı. Diyarbakırspor defansif oynayarak kapandı, ama bunu görüp müdahale eden bir çalışma yoktu. Biliyoruz ki kapanan bir defansın üzerine gidilmez. Ama Trabzonspor yüklenmeyi bırakmadı. Geri çekilip Diyarbakırspor’u üzerine çekecek ve alan boşaltılacaktı.

Olmadı. Acaba taktik anlayışı futbolcular mı sahaya uyarlayamadı.

Egemen sakallarına gösterdiği özeni futboluna da gösterse iyi olacak. Amatörce bir hatanın kurbanı oldu. O topu kafa ile taca atsa sonuç beklide bu olmayacaktı. Orta sahadan oyun kurulmadı, ancak uzaktan şutlar denendi ama sonuç alınamadı. Duvar paslarıyla ortadan yüklemelerde, verkaçlarda olmadı. Orta posizyonu denenmeye çalışıldı, oda sonuçsuz kaldı.

Artık bu sonucu içimize sindirip önümüze bakmak lazımdır.

Fatih Teke’nin gelmesi Trabzonspor’a hiçbir şey kazandırmaz. Sen gol posizyonu nu hazırlarsan topa vuracak çok bulunur. Umut’un günde ellinin üzerinde yan top çalışması gerekiyor. Ve mental antrenman şart.

Şimdi Trabzonspor da ki yardımcı antrenörlere Turgut hocaya, Diyadin hocaya seslenmek istiyorum. Allah aşkına maçlara çıkarken şu futbolcuları bir kuaföre götürün de yüzlerini görelim.