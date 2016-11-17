Yeliz Yeşilmen'in umre hayali suya düştü

Yeşilmen yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından böyle anlattı:

“Hayırlı sabahlar canlarım. Bugün üzgün ve kırgınım. 1,5 aydır hazırlık yaptığım, bir heves ve heyecanla beklediğim kutsal topraklara gideceğim gündü. Ama maalesef 24 saat önce kandırıldığımı, kullanıldığımı öğrendim. Detaylar bende kalsın. Yeni tanışım çok değer verdiğim Yasemin ve onun şirketinin bir başka şirketle işbirliği ile yaptığı turda ortalık karıştı. Ve ben bunu dün öğrendim. Hevesim heyecanım kursağımda kaldığı gibi hayallerim de yıkıldı. Hatta dün kurdeşen döktüm sıkıntıdan. Kimler suçlu bilemem ama beni bu yoldan alıkoyup, aldatıp, kandırıp beni yapacağım kutsal yolculuktan soğutan bu insanlar acaba bu veballe nasıl gidip orada ibadet yapacak? Kendilerini yeni tanıdım çok sevdim ama bunu bana yapmamaları gerekirdi. Yine de iyi insanlar ama hizmet verdikleri siteleri bozuk ve yalanlarla dolu. Sonra hatalarını anlayıp düzeltmek istediler ama ben artık kabul edemem bu kadar soru işareti ile ibadete gidemem. Herkesin birbirinin arkasından konuştuğu ortamda zaten ibadet olmaz. Ne yapalım kısmet değilmiş. Herkese sevgiler saygılar.”