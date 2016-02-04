Yeliz Yeşilmen'in evinde esrarengiz olay

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen'in evindeki duş kabininin camı patladı. Sabaha karşı saat 04.20 sıralarında büyük bir gürültü ile patlayan cam tuzla buz oldu. Patlamanın etkisi ile yataktan fırlayan Yeşilmen, olayın şokunu atlattıktan sonra teknik ekip çağırarak yardım istedi. Ölümden dönen oyuncu nazardan korktuğu için bir süre sosyal medyadan paylaşım yapmama kararı aldı.

"KORKUDAN TİTRİYORUM"

Gece odada uyuduğu sırada camın patladığını söyleyen ve korkudan titrediğini ifade eden Yeşilmen, "Artık bu saatte bunuda yaşadım ya sosyal medyada ne kadar kötü gözlü insan var anladım. Canlarım yatağımda uyurken yatak odamda banyoda büyük bir patlamayla uyandım. Duş kabini durduk yere patlamış tuz buz olmuş. Şuan sakinleştirici içtim O kadar korktum ki anlatamam deprem oldu yada bomba patladı sandım. Teknik ekip geldi onlarda şokta .Bi açıklaması yok. Rabbim korudu. Pis nefesli pis bakışlı insanların şerri çıktı. Başka açıklaması var mı? Bi süre ben resim koymayacağım sadece ürün reklamım ve ürün resmi ekleyebilirim .Şuan kokudan titriyorum" ifadeleri ile banyosunda çektiği videoyu paylaştı.