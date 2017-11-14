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Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş, ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen iddiaları yalanlarken; eşi Ali Uğur Akbaş’tan söz konusu iddialara yanıt gelmedi. Peki Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 12:53 | Son Güncelleme :

Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana’da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Ali Uğur Akbaş, Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur AKBAŞ, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferans ve panellere katılarak bizzat birçok organizasyonun içinde de yer almıştır. Bunların yanında başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede gençlik, spor ve kültürel etkinlere katılarak, ata sporumuz güreş başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılmış, maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur.

İş dünyasının önde gelen iş adamlarından olduğu gibi spor dünyasında da birçok spor kulübün başkanlığını ve yöneticiliğini yapmaktadır. Adana Demirspor Kulübü’nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.

 

Yeliz Yeşilmen aldatıldı mı Ali Uğur Akbaş çıplak fotoğraflarını atmış
Yeliz Yeşilmen aldatıldı mı? Ali Uğur Akbaş çıplak fotoğraflarını atmış

Etiketler: Yeliz Yeşilmen , Yeliz Yeşilmenin eşi , Ali Uğur Akbaş kimdir
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