Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı kıyameti kopardı

Yeliz Yeşilmen ile eşi Ali Uğur Akbaş, çocukları Asya (7.5) ve Birbey (3) ile önceki gün bir akrabalarının Adana Anemon Otel’deki düğünlerine katıldı. Yeliz Yeşilmen aile fotoğrafını Instagram’da paylaşınca kıyamet koptu. Kare, rekor kırdı.

Yorumlar şöyleydi: ‘Küçücük kızınıza ağır makyaj yapmanız doğru mu?’, ‘Addams Ailesi’nin başka versiyonu olmuşsunuz’, ‘Evden çıkmadan önce keşke aynaya baksaydınız’, ‘Sizi ‘Bu ne hal?’ diye uyaran dostunuz yok mu?’, ‘Abartının ötesine geçtiniz.’

'Çok Acımasızlar'

Yeliz Yeşilmen “Yorumların bazıları çok acımasız. İnsanlar kötülükten besleniyor ne yazık ki. Ben ünlüyüm, alışığım. Ama eşim Ali Bey sinirleniyor. Sosyal medya hesabıma ne koysam olay oluyor. Gündem yaratan bir aileyiz demek ki” dedi.



Yeliz Yeşilmen 1 ay önce de eşi Ali Uğur Akbaş’ın yatakta kahvaltı yaparken pozunu paylaşmıştı. Takipçileri de fotoğrafa “Leopar desenli yatağın içindeki beyaz atletli Ali Bey” diye yazmıştı. Yeliz Yeşilmen ise eşine laf edilmesine çok kızmış, herkese cevap vermişti.

İşte Yeliz Yeşilmen’in paylaştığı Ali Uğur Akbaş’a ait o fotoğraf: