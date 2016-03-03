Yeliz Yeşilmen takılarımla bir cip alırım

İzleyicilerden gelen “takılarının taşları gerçek mi” sorusu üzerine açıklama yapan Yeşilmen “ “Evet gerçek. Yakut, elmas, pırlanta’dan oluşuyor. Eşimin haberi yok desem de, böyle bir şey mümkün olabilir mi.. Biz Osmanlı erkeği, Anadolu erkeği ile evliyiz, gizli bir şey yapabilir miyiz?

Ben öyle millet gibi elbiselere 8.000 vermem, biriktirir biriktirir mücevher alırım.Bu takılarla bir ev değil ama otomobil alınır. Bir cip alınır. Çok rakam söylemeyeyim ama takılarım pahalıdır.” dedi.





