Yeliz Yeşilmen kimdir? Kaç yaşında?

Türk model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da doğdu.İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.



Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen’in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.