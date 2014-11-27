Yeliz Şar: Olaydan sonra antidepresan kullanıyorum

"MÜŞTEKİ KÖPEĞİMİ TEKMELEMEYE BAŞLADI VE BANA KÜFRETTİ"
Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi oyuncular Nihat Tolga Güleç ve eşi Lara Yeliz Şar, tutuksuz sanık Ali Ulvi Cedim ve avukatı katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Ali Ulvi Cedim olay günü Moda sahilinde köpeğinin denize girdiğini belirterek, "Köpeğim, müştekilerin köpeğini görünce denizden çıktı ve hamle yaptı. Ben de uyararak 'köpeğinizi tutun' dedim. Köpeğim bir anda saldırıya geçince Lara Yeliz Şar korkarak yere düştü. Köpeğim onlara değil köpeklerine saldırıya geçmişti. Ben de hareket kısıtlılığım olduğu için köpeğimin hamlesine engel olamadım. Nihat Tolga Güleç ise köpeğimi tekmelemeye başladı ve bana küfretti" dedi.
"OLAYDAN ÇOK ETKİLENDİM, ANTİDEPRESAN İLAÇLAR KULLANIYORUM"
Lara Yeliz Şar ise olay günü eşiyle birlikte köpeklerini gezdirdiklerini söyleyerek, "Moda sahiline geldiğimizde bir ses duydum. Dönüp baktığımda sanık 'köpeğinizi kucağınıza alın' diye sesleniyordu. Ben köpeğimi kucağıma almaya çalıştığım esnada sanığın köpeği şaha kalkarak üzerime doğru abandı. Geriye doğru düştüm ve kendimden geçmişim. Ben ayrıca kalp hastasıyım. Bu olaydan çok etkilendim hala antidepresan ilaçlar kullanıyorum. Olayın olduğu dönemde çocuk sahibi olmayı planlıyordum ancak ilaç kullandığım için bu planımı ertelemek zorunda kaldım. Gerek fiziksel, gerek ruhsal olarak olaydan etkilendim. Köpeğim de olayda yaralandı. Köpeğimin tedavisi ve kendi psikolojik tedavim için masraf yaptım, zararım giderilmedi" diye konuştu.
"KORUMA İÇ GÜDÜSÜYLE KÖPEĞE TEKME İLE VURMAYA ÇALIŞTIM"
Nihat Tolga Güleç de şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın köpeği birden saldırıya geçince eşimi ve köpeğimizi koruma iç güdüsüyle sanığın köpeğine tekme ile vurmaya çalıştım. Bu esnada köpeğin saldırısı bana yöneldi olayda ben de yaralandım" dedi.
Mahkeme, şikayetçi oyuncular ve sanık avukatının gelecek celse tanıklarını dinletmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.
KÖPEK SALDIRISINDA YARALANDILAR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, oyuncu Nihat Tolga Güleç ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Lara Yeliz Şar geçtiğimiz Haziran ayı akşam saatlerinde Kadıköy Moda Sahili'nde köpekleri ile birlikte yürüyüş yapıyordu. Bu sırada denize giren Ali Ulvi Cedim'in kangal cinsi köpeği, Güleç ve Şar'a saldırdı. Saldırı sonucu ikili yaralandı.
3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede şüpheli Ali Ulvi Cedim'in köpeğini başkalarının hayatı ve sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bıraktığı belirtildi . Köpeğin kontrol altına alınmasında Cedim'in ihmal gösterdiği de kaydedildi. Cedim hakkında "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" ve "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 8 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
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